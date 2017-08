Cận cảnh xe máy Honda DD đỏ “siêu zin” tại Sài Gòn

Thường được người Việt Nam gọi là xe máy Honda DD đỏ, Honda C70D ra mắt vào năm 1981 là một phiên bản khác của dòng xe Honda Super Cub. Về thiết kế, dòng xe này chia sẻ chung kiểu dáng với chiếc Super Cub C70 "Cub 82" cũng rất quen thuộc với người dùng Việt. So với Cub 82, mẫu xe máy Honda DD sở hữu một số khác biệt nhỏ như mặt nạ phía trước mới, màu sơn đỏ đặc trưng... Các thông số và chi tiết kỹ thuật giữa 2 mẫu xe này như cỡ lốp, vành, hệ thống phanh đùm trước/sau không có sự thay đổi. DD cũng được lắp yếm có màu ngà đặc trưng, cùng bảng đồng hồ hình thang tích hợp ổ khóa. So với Super Cub C70, chiếc xe còn có mặt bảng đồng hồ thiết kế khác và tem dán giấy, thay vì có logo nổi hai bên nắp che thân xe. Một điểm nâng cấp của DD so với những chiếc Cub 82 đó là chiếc xe được trang bị sẵn yên đôi cho 2 người, thay vì chỉ có yên đơn kèm baga. So với các dòng xe số phổ thông Honda ngày nay, bộ yên này vẫn khá đơn giản khi không có khóa, chỉ được cố định bằng lẫy mở. Giống như Super Cub C70, DD vẫn được hãng xe máy Honda giữ nguyên kết cấu động cơ SOHC 1 xi-lanh làm mát bằng gió truyền thống, nhưng có dung tích nâng lên thành 71,8 cc. Động cơ này đem tới cho chiếc xe công suất tối đa 6 mã lực và mô-men xoắn cực đại 5,2 Nm. Mặc dù vậy, chiếc xe thiếu đi bộ đề như một số phiên bản của C70, thay vào đó người dùng sẽ phải khởi động bằng cần đạp hoàn toàn. Cùng với Super Cub, đã gắn với thời kỳ nhiều khó khăn tại Việt Nam những năm 1980. Vào thời điểm đó, DD có giá tiền tương đương với vài cây vàng. Đa số xe nhập về Việt Nam đều đã qua sử dụng tại Nhật Bản, hay được người dân gọi là hàng "Nhật bãi". Chính vì vậy, những chiếc DD nhập mới, hoặc trong tình trạng gần như "đập thùng" là hàng "độc" tại Việt Nam. Tuy nhiên, chiếc DD trong bài viết thuộc sở hữu của một nhà sưu tập xe máy tại quận 5 Sài Gòn còn đặc biệt hơn nữa. Nó không chỉ ở trong tình trạng gần như "đập thùng" mà còn đi kèm đầy đủ sách hướng dẫn sử dụng và bộ dụng cụ sửa chữa đi kèm. Những chi tiết này đã làm tăng giá trị của chiếc xe khiến nó có giá cả trăm triệu đồng.

