Cận cảnh xe ga Piaggio Medley "dính lỗi" tại Việt Nam

Sau khi được phê duyệt từ Cục đăng kiểm Việt Nam, hãng xe Piaggio chính thức phát đi thông báo triệu hồi đối với 3.335 chiếc xe ga Piaggio Medley 125/150 ABS, sản xuất từ tháng 2-8/2016 đã bán ra thị trường. Liên doanh xe máy này cũng cho biết thêm đây là chương trình triệu hồi nằm trong chính sách chung của tập đoàn Piaggio. Nguyên nhân của đợt triệu hồi này được xác định do hãng phát hiện có trường hợp ống khung chính của một số lô xe Piaggio Medley ABS 125/150 nói trên, trong điều kiện xe tải quá nặng hay cách thức sử dụng không theo tiêu chuẩn sử dụng thông thường, có thể bị hư hỏng. Tập đoàn xe máy Piaggio đã quyết định triệu hồi loạt xe Medley nói trên để kiểm tra tổng quát miễn phí và nâng cấp bộ phận khung xe bằng cách tăng cường độ cứng vững thân của ống chính. Đồng thời, những xe trong diện triệu hồi sẽ được gia hạn bảo hành thêm 1 năm hoặc 10.000 km. Chiến dịch triệu hồi này bắt đầu từ 10/11/2017 đến 31/10/2018. Thời gian kiểm tra và nâng cấp dự kiến mất khoảng 2 phút. Người dùng có thể mang xe đến các đại lý của Piaggio trên toàn quốc để kiểm tra, nâng cấp nhằm giúp cho chiếc xe ổn định và vận hành tốt hơn trên mọi địa hình. Ra mắt thị trường xe máy Việt Nam hồi tháng 3/2016, Piaggio Medley là dòng xe tay ga cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với Honda SH. Hướng đến nhóm khách hàng nam giới, thiết kế của Medley đậm chất “cơ bắp”, xe nằm ở giữa Liberty ABS và Beverly, chính vì vậy nó được lấy cảm hứng từ đường nét nổi bật, hiện đại và thanh lịch của Beverly. Xe sở hữu phần đầu xe và đèn pha lớn vếch ngược lên phía trên, đèn xi nhan trước tích hợp đèn Led chiếu sáng ban ngày. Bảng đồng hồ thiết kế khá lớn, bao gồm; một màn hình LCD, cho phép người lái tìm hiểu mọi thông tin cần thiết về trạng thái xe; đèn báo hệ thống phun xăng điện tử, đèn báo áp suất dầu, đèn báo ABS, đèn báo khóa từ… Cốp phía trước được thiết kế đóng, mở tích hợp với chìa khoá điện, được tích hợp một cổng USB giúp người lái có thể sạc các thiết bị cầm tay khi đang di chuyển trên đường. Vị trí đổ xăng của Medley ABS đặt ở giữa sàn để chân và có khóa an toàn. Cốp chứa đồ bên dưới yên xe có dung tích đến 36,2 lít, tương đương với nhiều mẫu xe ga có cốp lớn hiện nay. Piaggio đã thiết kế yên xe dành cho người ngồi phía sau thoải mái hơn so với những mẫu xe trước đây của hãng. Chiều cao yên ở mức 799 mm. Piaggio Medley ABS thuộc dòng xe tay ga bánh lớn, nên không khó hiểu khi được trang bị bánh trước kích thước 100/80-16 phía trước. Vành xe hợp kim nhôm, 6 chấu kép, đường kính 16 inch. Trong khi đó, phía sau lại trang bị bánh xe kích thước 14 inch, đĩa phanh đường kính 240 mm. Medley ABS là xe tay ga đầu tiên sản xuất tại Việt Nam có chống bó cứng phanh ABS trên cả 2 bánh. Bên cạnh đó là cặp giảm xóc lò xo, thủy lực phía sau có 3 vị trí điều chỉnh khác nhau. Piaggio Medley được trang bị dòng động cơ mới iGet dung tích xy-lanh 125cc, tích hợp với hệ thống dừng tạm thời "Start & Stop" (khá giống với động cơ Esp của Honda), phun nhiên liệu điện tử, và làm mát bằng dung dịch. Động cơ này cho công suất 12 mã lực tại 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,5 Nm tại 6.000 vòng/phút. Theo công bố từ phía Piaggio thì mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Medley là khoảng 50,2 km/lít. Medley ABS mới sở có trục cơ sở dài 1.396 mm và chiều cao yên 799 mm. Thiết kế tổng thể của mẫu xe tay ga mới này khá gọn gàng, phù hợp với di chuyển trên những đường phố đông đúc. Mẫu xe tay ga cao cấp Medley của thương hiệu xe máy Piaggio cũng có tùy chọn phiên bản động cơ 125cc và 150cc như đối thủ Honda SH tại thị trường Việt Nam nhưng mang hơi hướng thời trang và hiện đại hơn. Piaggio Medley hiện có giá 71,5-86 triệu đồng tùy phiên bản.

