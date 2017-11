Cận cảnh Rolls-Royce Phantom 2008 giá 11 tỷ tại Sài Gòn

Một đơn vị sửa chữa mua bán xe sang nổi tiếng tại TP HCM đang rao bán xe sang đầu bảng của thương hiệu xe Rolls-Royce danh tiếng. Theo thông tin mà đơn vị này cung cấp, đây là mẫu siêu xe sang Rolls-Royce Phantom đời 2008 (Phantom VII) xe được đăng ký lần đầu vào năm 2010. Vào thời điểm 2008, một chiếc xe sang Rolls-Royce Phantom được đưa về nước có thể chạm mức giá lên đến 1,6 triệu USD (tương đương 26 tỷ đồng vào thời điểm năm 2008) hoặc hơn thế. Tại thời điểm này, mẫu xe đã qua sử dụng có mức giá rẻ hơn rất nhiều so với mức giá ban đầu. Rolls-Royce Phantom được xem là dòng xe chuẩn mực của xe sang. Ra đời thế hệ đầu tiên từ năm 2003, dòng xe này được giới chuyên môn đánh giá cao về nhiều mặt. Rolls-Royce Phantom Vll có phong cách thiết kế hiện đại với hình dáng hộp đặc trưng - một lối thiết kế rất đẳng cấp. Các chi tiết ở nội thất là một quá trình chế tạo phức tạp và tỉ mỉ. Sau thời gian gần 10 năm sử dụng, siêu sang vẫn trong tình trạng hoàn hảo và các chi tiết ngoại thất như lưới tản nhiệt mạ crôm được làm hoàn toàn bằng tay, bộ mâm hợp kim đa chấu với biểu tượng RR luôn đứng thẳng dù bánh xe xoay, đèn pha phía trước và đèn hậu... tất cả còn rất mới. Ở phía sau, đuôi xe thiết kế lớn với tay mở cốp được mạ crom sáng bóng đầy sang trọng. Cụm đèn hậu được ví như “viên ngọc quý” có thiết kế tinh tế, ống xả kép đặt đối xứng 2 bên. Mâm xe có kích thước lên tới 22 inch. Mẫu siêu xe sang này khi được rao bán thì đồng hồ ODO dừng lại ở mức 22.689 km qua thời gian 07 năm sử dụng (nếu tính thời điểm đăng ký là 2010) căn cứ theo đó, trung bình mổi năm xe sang này chỉ lăn bánh khoảng 3.241 km, có thể nói nó được chủ nhân của mình sử dụng rất ít. Nội thất xe với bộ ghế da bò thuộc loại hảo hạng chủ yếu nhập khẩu từ Đức. Các nghệ nhân ở nhà máy Goodwood của Rolls-Royce luôn sử dụng loại da được lấy từ bò đực thay vì da bò cái có những mảng mỏng hơn so với phần còn lại (phần vú) nên chất lượng và độ dai của da kém hơn. Qua gần 10 năm sử dụng, bộ ghế da này vẫn hoàn hảo nhờ được bảo quản đúng cách. Rolls-Royce đã sử dụng các vật liệu cách âm tốt nhất cho Phantom, vì thế tiếng ồn sẽ khó mà lọt vào cabin siêu sang khi bốn cánh cửa được khép lại. Nội thất của Phantom cực kỳ tĩnh lặng và êm ái. Những trang bị, công nghệ và sức mạnh của chiếc xe Rolls-Royce Phantom đủ để giúp siêu sedan sang trọng này có thể băng băng trên đường giống như một du thuyền trên mặt đất. Về trang bị giải trí, xe được trang bị hệ thống âm thanh High-End Lexicon, màn hình DVD/CD... Nội thất dễ gây choáng ngợp cho những ai được ngắm cận cảnh một chiếc siêu xe sang Rolls-Royce, ngoài việc sử dụng các chất liệu da thật được làm thủ công và gỗ cây óc chó - phía trần xe còn được bố trí hàng ngàn bóng đèn LED nhỏ, tạo nên khung cảnh một "bầu trời sao sáng" về đêm. Tối ưu hóa sự thoải mái cho người trong xe, đặc biệt là ở hàng ghế sau được xem là một trong những tiêu chí hàng đầu của các mẫu Rolls-Royce nói chung. Hàng ghế sau cũng tích hợp cả tựa tay di động, quầy bar mini... Xe được trang bị khối động cơ V12 dung tích 6,75 lít cho công suất cực đại 452 mã lực. Với động cơ này, siêu xe sang Rolls-Royce Phantom 2008, thế hệ thứ 7 chỉ mất khoảng thời gian 5,7 giây để đạt tốc độ 100 km/giờ. Với mức giá 11 tỷ đồng, người tiêu dùng có thể ''đập hộp'' xe sang Mercedes-Maybach S500 hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Rolls-Royce Phantom VII này là một lựa chọn đẳng cấp với uy tín và giá trị thương hiệu cao tuy nó đã qua sử dụng, xe có giá này rẻ hơn nhiều so với việc chi hơn 83 tỷ đồng để ''đập hộp'' một chiếc Rolls-Royce Phantom Series II EWB.

