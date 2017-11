Top phát minh của người xưa, gây "sốc" bởi ý tưởng độc

Kỹ sư người Thụy Sĩ M. Gerder có phát minh thú vị khi sáng chế ra chiếc xe 1 bánh độc đáo. Phát minh này thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Phát minh máy cắt cỏ độc đáo được giới thiệu với công chúng ngày 14/10/1957. Chiếc máy cắt cỏ này nổi bật với một khối cầu nhỏ bằng kính đủ chỗ cho 1 người ngồi bên trong. Nó được trang bị hệ thống điện, đèn chiếu sáng, thậm chí hệ thống làm mát... khiến công việc làm vườn trở nên thú vị hơn. Vú em quan sát một đứa trẻ được đặt trong lồng ngủ mái hiên ở tòa nhà cao tầng tại Anh năm 1937. Phát minh độc đáo này được lắp ở bên ngoài bất kì cửa sổ căn hộ nào. Nó sẽ được nối với thành cửa sổ bởi một khung sắt khá lớn, có thể chịu được trọng lượng là 250 kg và an toàn trước gió mạnh. Hai người đàn ông sử dụng tẩu thuốc đôi ở New York, Mỹ ngày 2/6/1949. Năm 1950, kỹ sư Ted Spence đã sáng chế ra dụng cụ vừa dùng để chải tóc vừa dùng để massage nhẹ nhàng vùng đầu. Từ năm 1958, các kỹ sư đã thiết kế những hầm trú bom hạt nhân có sức chứa 8 - 12 người. Những căn hầm như thế này sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn trước bom hạt nhân có sức nổ 20 megaton. Phát minh năm 1913 gây chú ý khi vừa là bàn học vừa là giường ngủ cho trẻ em. Năm 1948, chiếc thìa đặc biệt có thiết kế thêm chiếc quạt nhỏ để giúp món súp không còn nóng. Theo đó, thực khách có thể thưởng thức món ăn này mà không cần đợi nó nguội. Phát minh ghế monopod năm 1953 cho phép những người phải xếp hàng lâu có thể ngồi nghỉ ngơi chờ đến lượt. Sáng chế này có ưu điểm là nhỏ gọn, dễ mang theo. Kỹ sư người Đức thiết kế chiếc xe đạp trang bị 12 tên lửa phía sau xe năm 1931 với mục đích khiến nó di chuyển nhanh hơn. Tuy nhiên, thử nghiệm thất bại và chiếc xe nổ tung. May mắn là không có người nào bị thương. Mời quý độc giả xem video: Phát minh loại camera có thể nhìn thấu cơ thể người (nguồn: VTC14).

Kỹ sư người Thụy Sĩ M. Gerder có phát minh thú vị khi sáng chế ra chiếc xe 1 bánh độc đáo. Phát minh này thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Phát minh máy cắt cỏ độc đáo được giới thiệu với công chúng ngày 14/10/1957. Chiếc máy cắt cỏ này nổi bật với một khối cầu nhỏ bằng kính đủ chỗ cho 1 người ngồi bên trong. Nó được trang bị hệ thống điện, đèn chiếu sáng, thậm chí hệ thống làm mát... khiến công việc làm vườn trở nên thú vị hơn. Vú em quan sát một đứa trẻ được đặt trong lồng ngủ mái hiên ở tòa nhà cao tầng tại Anh năm 1937. Phát minh độc đáo này được lắp ở bên ngoài bất kì cửa sổ căn hộ nào. Nó sẽ được nối với thành cửa sổ bởi một khung sắt khá lớn, có thể chịu được trọng lượng là 250 kg và an toàn trước gió mạnh. Hai người đàn ông sử dụng tẩu thuốc đôi ở New York, Mỹ ngày 2/6/1949. Năm 1950, kỹ sư Ted Spence đã sáng chế ra dụng cụ vừa dùng để chải tóc vừa dùng để massage nhẹ nhàng vùng đầu. Từ năm 1958, các kỹ sư đã thiết kế những hầm trú bom hạt nhân có sức chứa 8 - 12 người. Những căn hầm như thế này sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn trước bom hạt nhân có sức nổ 20 megaton. Phát minh năm 1913 gây chú ý khi vừa là bàn học vừa là giường ngủ cho trẻ em. Năm 1948, chiếc thìa đặc biệt có thiết kế thêm chiếc quạt nhỏ để giúp món súp không còn nóng. Theo đó, thực khách có thể thưởng thức món ăn này mà không cần đợi nó nguội. Phát minh ghế monopod năm 1953 cho phép những người phải xếp hàng lâu có thể ngồi nghỉ ngơi chờ đến lượt. Sáng chế này có ưu điểm là nhỏ gọn, dễ mang theo. Kỹ sư người Đức thiết kế chiếc xe đạp trang bị 12 tên lửa phía sau xe năm 1931 với mục đích khiến nó di chuyển nhanh hơn. Tuy nhiên, thử nghiệm thất bại và chiếc xe nổ tung. May mắn là không có người nào bị thương. Mời quý độc giả xem video: Phát minh loại camera có thể nhìn thấu cơ thể người (nguồn: VTC14).