Top 10 loài cây giống hệt bộ phận cơ thể con người

Nấm răng chảy máu, tên khoa học là Hydnellum peckii. Sở dĩ có cái tên như vậy bởi hình dạng của loài thực vật kỳ lạ giống hệt những chiếc răng của con người đang rỉ máu. Đây là một loài nấm không ăn được mặc dù không độc, chỉ là vị đắng của nó khó có người nào có thể thừa nhận nổi. Cây mắt búp bê, hay còn được gọi là cây mắt quỷ, tên khoa học là Actaea pachypoda. Cái tên mắt búp bê được đặt theo hình dạng quả của loài cây này. Quả cây màu trắng, đỉnh quả có chấm đen hệt như những con ngươi đang nhìn khắp nơi. Chúng có vị ngọt thơm hấp dẫn nhưng chứa chất cực độc cariogenic, tác động trực tiếp lên cơ tim, gây co thắt dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Nấm núm vú, cái tên vô cùng nhạy cảm này thực sự mô tả chính xác về ngoại hình của loài nấm này. Có tên khoa học là Lepiota boudieri, đây là một loài nấm thuộc chi Lepiota, chi nấm cực độc, không thể ăn, không thể chế biến để loại bỏ hết độc. Hoa đôi môi gái gọi, đây là một trong những loài cây ấn tượng nhất trong vương quốc thực vật nhờ hình dáng và màu sắc nổi bật của mình. Chúng có hình dáng tương tự như đôi môi dày gợi cảm của người phụ nữ với lớp son màu đỏ rực. Nhờ sự ấn tượng của mình, loài cây này có thể lôi kéo côn trùng thụ phấn như chim ruồi và bướm. Nấm não, có tên khoa học là Gyromitra esculenta, bề mặt xoắn của nó trông giống hệt như não người, khá rùng rợn. Đây là một loài nấm độc, có thể gây chết người khi ăn sống. Thậm chí ngay cả khi được xử lý, loài nấm này vẫn còn tồn dư chất gây ung thư hydrazine gyromitin, rất có hại. Nấm dạ dày hay nấm phổi là cái tên thông dụng của loài nấm kỳ quặc có cái tên khoa học là Rhodotus palmatus. Bề mặt của loại nấm này có dạng keo và có những đường vân trắng và đường rãnh sâu như mặt lưới, nhìn giống như một hệ thống mạch máu nội tạng. Cây hoa đầu lâu, tên khoa học là Antirrhinum majus, là một loài thực vật có hoa trong họ Mã đề. Khi còn là những bông hoa tươi tắn, loài hoa này trông rất giống đầu rồng, tuy nhiên khi những cánh hoa héo và rụng đi, phần đế hoa còn lại trông cực kỳ giống như đầu lâu của con người. Trong truyền thuyết, người phụ nữ nào dám ăn loài cây này sẽ sở hữu vẻ đẹp bất diệt. Tuy nhiên, loài cây này chứa nhiều độc tố, chẳng có một người phụ nữ nào dám mạo hiểm mạng sống để đổi lấy sắc đẹp. Mộc nhĩ, nấm tai, là loài nấm có hình dáng giống hệt như chiếc tai của con người. Mộc nhĩ có rất nhiều tác dụng và thường được sử dụng trong các món ăn truyền thống ở các nước châu Á. Tại Trung Quốc, nó còn được sử dụng như một vị thuốc cổ truyền. Nấm ruột non, tên khoa học là Ascocoryne sarcoides là một loại nấm khiến nhiều người không khỏi giật mình khi nhìn thấy lần đầu tiên. Sở hữu ngoại hình giống hệt như phần ruột non của con người, loài nấm này cũng là một trong những loài nấm không thể ăn được. Nấm ngón tay thần chết, tên khoa học là Clathrus archeri, là một loại nấm thực sự đáng sợ. Mặc dù không độc nhưng mùi của loài nấm này rất giống như mùi xác chết đang phân hủy, vô cùng khó chịu. Hơn nữa, hình dáng giống như bàn tay thò lên từ dưới đất của chúng cũng đủ dọa sợ ngất những người yếu bóng vía.

