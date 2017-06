Sự thực thú vị về quả bòn bon đặc sản miền Tây

Bòn bon được trồng phổ biến khắp vùng Đông Nam Á và Nam Á. Đây là loài cây ăn quả nhiệt đới thuộc họ Xoan. Quả bòn bon hình tròn, cơm bòn bon màu trắng đục, chín vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 10. (Nguồn Tinmoitruong) Quả bòn bon còn có tên gọi khác “mỹ miều” hơn là trái nam trân và trái trung quân. Đây là hai tên gọi do vua nhà Nguyễn ban cho. (Nguồn Nld) Ở nước ta, ba huyện Đại Lộc, Quế Sơn và Tiên Phước (Quảng Nam) là ba tỉnh nổi tiếng xuất xứ bòn bon ngon và ngọt. (Nguồn Danviet) Quả bòn bon chứa khá nhiều chất dinh dưỡng như chất đạm, chất xơ, canxi, chất béo, protein, vitamin B1, B2, B3, C, E . (Nguồn Silahkanshare) Trong Đông y, vỏ của quả bòn bon giúp điều trị bệnh lỵ, tiêu chảy, hạt bòn bon giúp điều trị bệnh giun đường ruột, làm hạ sốt trong khi nhựa cây điều trị dạ dày và đường ruột…(Nguồn Blogspot) Mặc dù có nhiều lợi ích với sức khỏe nhưng khi ăn quả bòn bon cần lưu ý không nên nhai hạt và không nên cắn vỏ vì trong hạt và vỏ quả bòn bon có chứa độc tố. (Nguồn Thegioitre) Để chọn được quả bòn bon ngon, bạn nên chọn quả vừa, chỉ to bằng ngón tay cái, da màu vàng nhạt, núm cuống căng tròn. Khi bóc lớp vỏ ngoài, bên trong lộ ra năm múi dính chặt lấy nhau mầu trắng trong, đầy nước thơm. (Nguồn Namlimxanh)

