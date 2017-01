Sự thật lý thú về lá dong gói bánh chưng ngày Tết

Cây lá dong là cây thân thảo, phiến lá hình trứng hoặc hình elip. Lá dong thường được dùng để gói bánh chưng, bánh tét, bánh nếp, bánh tẻ. Bánh chưng được gói bằng lá dong không nhữngcó màu xanh đẹp mà còn làm cho người ăn cảm thấy ngon miệng hơn so với bánh gói bằng lá chuối. Theo kinh nghiệm dân gian, lá dong non còn được dùng để làm thuốc giải độc, chữa say rượu, rắn cắn. Ngoài ra, lá dong còn được dùng để chữa ngộ độc, chữa vết thương, chữa rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Hoa của cây lá dong không có cuống và nằm trong bẹ của lá. Cánh hoa màu trắng hoặc đỏ. Quả hình trứng, dài 11mm, hạt thuôn dài với áo hạt gồm 2 phiến. Cây lá dong ra hoa kết quả từ tháng 4-6. Cây lá dong cao từ 1m - 2m và các lá mọc ngay trên thân. Chúng được tận dụng trồng dưới tán cây, trong vườn hay những khoảng đất trống, ven bờ ao…. Người trồng cây lá dong phải thường xuyên dọn sạch lá gốc nếu muốn cây cho nhiều mầm, lá xanh tốt, rộng bản. Cây lá dong được thu hoạch quanh năm và có thể nhân giống vào bất cứ thời điểm nào. Cách nhân giống cũng rất đơn giản, chỉ cần tách lấy một vài nhánh ở những cụm dong đã già rồi đem trồng là một vài tháng sau sẽ được một cụm dong mới. Loài cây này mọc hoang ở khắp núi rừng, ở những nơi ẩm ướt. Ngoài Việt Nam, cây lá dong còn thấy mọc ở Ấn Độ, Indonesia và Nam Trung Quốc.

Cây lá dong là cây thân thảo, phiến lá hình trứng hoặc hình elip. Lá dong thường được dùng để gói bánh chưng, bánh tét, bánh nếp, bánh tẻ. Bánh chưng được gói bằng lá dong không nhữngcó màu xanh đẹp mà còn làm cho người ăn cảm thấy ngon miệng hơn so với bánh gói bằng lá chuối. Theo kinh nghiệm dân gian, lá dong non còn được dùng để làm thuốc giải độc, chữa say rượu, rắn cắn. Ngoài ra, lá dong còn được dùng để chữa ngộ độc, chữa vết thương, chữa rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Hoa của cây lá dong không có cuống và nằm trong bẹ của lá. Cánh hoa màu trắng hoặc đỏ. Quả hình trứng, dài 11mm, hạt thuôn dài với áo hạt gồm 2 phiến. Cây lá dong ra hoa kết quả từ tháng 4-6. Cây lá dong cao từ 1m - 2m và các lá mọc ngay trên thân. Chúng được tận dụng trồng dưới tán cây, trong vườn hay những khoảng đất trống, ven bờ ao…. Người trồng cây lá dong phải thường xuyên dọn sạch lá gốc nếu muốn cây cho nhiều mầm, lá xanh tốt, rộng bản. Cây lá dong được thu hoạch quanh năm và có thể nhân giống vào bất cứ thời điểm nào. Cách nhân giống cũng rất đơn giản, chỉ cần tách lấy một vài nhánh ở những cụm dong đã già rồi đem trồng là một vài tháng sau sẽ được một cụm dong mới. Loài cây này mọc hoang ở khắp núi rừng, ở những nơi ẩm ướt. Ngoài Việt Nam, cây lá dong còn thấy mọc ở Ấn Độ, Indonesia và Nam Trung Quốc.