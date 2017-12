Sự thật bất ngờ về cây cơm nguội quen thuộc ở VN

Cây cơm nguội là loài cây chịu hạn khá tốt và có sức sống rất bền bỉ. Cây có tuổi thọ lên tới hàng trăm năm. (Ảnh Trungtamduoclieu) Cây cơm nguội có hoa màu hồng, quả màu đen. Cây thường mọc hoang trong rừng hoặc được trồng làm cây bóng mát trên các tuyến đường phố. (Ảnh Ydvn) Ở nước ta, cây cơm nguội phân bố phổ biến ở nhiều nơi, từ Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình đến Nghệ An, Gia Lai. (Ảnh Kct) Trên thế giới, cây cơm nguội còn phân bố ở Trung Quốc, Malaysia, Indonesia. (Ảnh Houseplant411) Trong Đông y, cây cơm nguội có tính sát trùng, giải độc. Vì vậy mà nó được sử dụng để chữa các bệnh như viêm nhiễm ngoài da, chàm,..(Ảnh Flickr) Cây cơm nguội rụng lá vào mùa khô. Đây là loại cây ưa sáng. (Ảnh Blogspot) Ở một số nơi, người dân sử dụng lá cây cơm nguội non để xào, nấu canh hay ăn gỏi cá. (Ảnh Trongraulamvuon) Trong khi đó, vỏ cây cơm nguội có nhiều sợi có thể sử dụng để làm giấy, bông nhân tạo. (Ảnh Ydvn) Mời quý độc giả xem video: Cây quýt cổ thụ trăm tuổi giá hàng trăm triệu ở Nghệ An

