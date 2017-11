Loạt ảnh bí ẩn khiến con người tò mò về thật giả

Một trong những bức ảnh lịch sử bí ẩn khiến con người chưa tìm ra lời giải cũng như tò mò về tính thật giả là bức ảnh của Jim Templeton. Bởi lẽ, vào năm 1964, Jim Templeton chụp ảnh cho con gái. Khi rửa ảnh ra, ông vô cùng kinh ngạc phát hiện trong ảnh một “vị khách không mời” trông giống như phi hành gia. Ông Templeton khẳng định vào thời điểm chụp bức ảnh trên không hề có người nào khác ngoài hai cha con.Bức ảnh bí ẩn "Trận không kích Los Angeles" chụp ngày 26/2/1942 ẩn chứa bí ẩn lớn chưa có lời giải. Bí ẩn này xuất phát từ việc tiếng còi báo động vang khắp bầu trời Los Angeles, Mỹ sau khi lực lượng quân đội phát hiện những vật thể bay lạ xuất hiện trên không phận thành phố này. Trước tình huống này, hơn 1.440 đợt đạn dược chống không tặc được bắn lên nhưng không có xác máy bay nào được tìm thấy. Ban đầu, người ta suy đoán những vệt sáng đó là một cuộc tấn công của Nhật Bản nhưng sau đó giả thuyết đó được bác bỏ. Nhiều người suy đoán đây là hành động do người ngoài hành tinh gây ra. Vào năm 1940, nhiều người dân địa phương ở thung lũng Hessdalen (Na Uy) phát hiện những đốm ánh sáng đầy màu sắc, lơ lửng trong không trung trong khoảng 2 tiếng. Trước sự việc kỳ lạ và bí ẩn này, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến đây tìm hiểu và nghiên cứu về những quả cầu "ma chơi" trên nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải hợp lý. Bức ảnh bí ẩn này được gia đình nhà Cooper ở Texas (Mỹ) chụp năm 1950 khi tổ chức tiệc mừng về nhà mới. Tuy nhiên, sau khi rửa ảnh, những thành viên trong gia đình Cooper không khỏi kinh ngạc khi nhận ra điều bất thường trong bức ảnh. Bí ẩn đó là hình dáng một cơ thể treo ngược từ trần nhà, hai tay buông thõng rùng rợn. Vào năm 1967, ông Stefan Michalak gặp tai nạn bí ẩn khi ở trong khu rừng gần hồ Falcon (Canada). Ông Michalak tuyên bố bị một vật thể như đĩa bay của người ngoài hành tinh hút lên và thả xuống tại một vùng đất trống. Câu chuyện của ông càng trở nên ly kỳ hơn khi cơ thể ông có dấu tích của cuộc chạm trán bất ngờ với người ngoài hành tinh. Những vết thương có hình như tấm lưới in trên bụng ông Michalak được các bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm chất giống như phóng xạ. Do vậy, không ít người tin rằng đây chính là bằng chứng về ngoài hành tinh, UFO từng đến Trái đất và có cuộc "đụng độ" với con người. Mời quý độc giả xem video: Kỳ bí "cánh cửa thần kỳ" xuất hiện giữa đời thực (nguồn: Dân Việt).

