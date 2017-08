Ghen tuông, chàng trai "nỡ" làm điều kinh khủng này với bạn gái

Theo thông tin đăng tải trên show truyền hình "Unbelievable Story - Real Situation" của Hàn Quốc, cô gái Soo Hee đã bị bạn trai có tên Do Hoon ghen tuông và trừng phạt tàn bạo bằng cách xăm kín cơ thể.

Theo những gì đã được phát sóng, Soo Hee và Do Hoon có mối quan hệ yêu đương nam nữ, thế nhưng Do Hoon rất hay ghen, thường tìm ra những lý lo trời ơi đất hỡi để hành hạ bạn gái.

Vào ngày định mệnh, khi vừa bước vào nhà, cô gái trẻ Soo Hee đã rất ngạc nhiên khi bạn trai đứng đợi sẵn ở cửa với vẻ mặt vô cùng bực bội. Chưa kịp hỏi thăm xem có chuyện gì, Soo Hee đã bị bạn trai hét vào mặt: "Cô phải bị trừng phạt".

Ngay sau đó, chàng trai kéo bạn gái mình xuống giường, khống chế tay chân không cho Soo Hee chạy thoát. Quá hoảng sợ trước hành động điên cuồng của bạn trai, Soo Hee liên tục gào thét, giãy giụa nhưng chẳng thể thoát khỏi tay của Do Hoon.

Kế đến, cô bị Do Hoon dùng bông tiệt trùng lau sạch phần lưng, cánh tay rồi cuối cùng, chính tay Do Hoon xăm nhiều dòng chữ phủ kín lưng, tay của bạn gái mình.

Được biết, những dòng chữ trên lưng của Soo Hee có ý nghĩa: "Tôi sẽ không tơ tưởng đến người khác", "Tôi thề sẽ yêu Do Hoon tới khi chết", "Tôi sẽ không nói chuyện với đàn ông nữa", "Tôi sẽ không để mắt tới bất cứ ai", "Tôi sẽ không cười với đàn ông"...

Chân của Soo Hee cũng bị xăm lên dòng chữ "8h là giờ giới nghiêm. Không được phép về muộn" và "Kim Do Hoon yêu Yoon Soo Hee".

Hóa ra, nguyên nhân dẫn đến màn trừng phạt dã man này là bởi vì Do Hoon đã vô tình nhìn thấy Soo Hee cười nói thân thiện với một nhân viên an ninh của tòa chung cư. Nghĩ rằng bạn gái thay lòng đổi dạ, đang "thả thính" các đối tượng khác nên Do Hoon cảm thấy vô cùng tức giận.

Trong cơn ghen điên cuồng, gã bạn trai hung dữ đã khống chế bạn gái và xăm chữ khắp người cô để trừng phạt.

Sau khi hứng chịu màn trừng phạt khủng khiếp, cô gái trẻ luôn phải mặc quần áo thật kín đáo để che đi bí mật ghê rợn và tránh ánh mắt kỳ thị của mọi người.

Bởi chương trình "Unbelievable Story - Real Situation" là chương trình được xây dựng dựa trên những tình huống có thật nên câu chuyện trừng phạt bạn gái của chàng trai người Hàn Quốc đã nhanh chóng thu hút được rất đông sự chú ý của mọi người.

Không ít người tỏ ra không thể tin nổi và khẳng định Do Hoon chắc chắn có vấn đề về tâm thần, mới có thể ra tay dã man như vậy đối với bạn gái.

Tuy chương trình không nhắc gì đến việc cô gái đáng thương Soo Hee sau chuyện bị bạn trai xăm kín người sẽ thế nào, cũng không đề cập đến chuyện Do Hoon và Soo Hee còn bên nhau không, thế nhưng tất cả mọi người đều mong rằng cô gái trẻ đã thoát khỏi bạn trai quỷ dữ và sẽ tìm được cách xóa bỏ những hình xăm man rợ, bắt đầu một cuộc sống mới.

Đồng thời, mọi người cũng mong Do Hoon sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật vì những gì anh ta đã gây ra cho Soo Hee.