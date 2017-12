Chuyện lạ hôm nay: Người đàn ông chỉ thích làm chó

Tom Peters, 32 tuổi, là một dị nhân kỳ lạ người Anh. Tom không chỉ muốn sống như một chú chó, anh còn thực sự sống như một chú chó. Vào ban ngày, Tom là kỹ thuật viên chiếu sáng và kỹ thuật viên sân khấu. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, Tom lại ăn mặc và hoạt động như là một chú chó. (Nguồn Boredomtherapy) Gần đây, Tom đã nhận lời tham chương trình truyền hình This Morning của Anh để nói về lối sống thú vị của mình. (Nguồn Boredomtherapy) Theo thông tin đăng tải, Tom thực sự rất thích sống cuộc đời của một con chó, anh có thể ngủ trong một cái chuồng, đi bằng bốn chi và thậm chí khi ăn, anh cúi đầu và chỉ dùng lưỡi để ăn giống như những con chó thực sự. (Nguồn Boredomtherapy) Theo Tom, hành động của anh không có gì là kỳ dị, đối với anh đó chỉ là một lối sống "thoát hiểm", một lối sống giúp anh tránh xa áp lực tiền bạc và một cuộc sống quá bận rộn của con người. (Nguồn Boredomtherapy) Tên chó của Tom là Spot. Giống như hầu hết những con chó khác, "người chó" Spot có một chủ nhân, đó chính là Rachel Watson, người bạn gái thân thiết của Tom. (Nguồn Boredomtherapy) Được biết, Rachel đã từng là vị hôn thê của Tom, tuy nhiên lối sống "hóa chó" mỗi đêm của Tom khiến Rachel khó có thể coi mình là một người vợ và điều đó đã dẫn đến việc hai người chia tay. Mặc dù vậy, hiện tại, họ vẫn là những người bạn thân thiết và gần gũi. (Nguồn Boredomtherapy) Sau khi chia tay, Rachel có xem một bộ phim tài liệu mang tựa đề "Secret Life of the Human Pups" - "Bí mật cuộc sống của những người chó đáng yêu". Lúc này, cô cũng hiểu rõ hơn về Tom và những người có sở thích kỳ lạ giống như anh. Tuy nhiên, điều đó cũng không giúp cả hai người cứu vãn mối quan hệ. (Nguồn Boredomtherapy) Được biết, trong suốt thời gian tham gia chương trình, những người dẫn chương trình không cảm thấy thoải mái mặc dù cả Tom và hóa thân "người chó" Spot của anh đã cố gắng hết sức mình. Tuy vậy, tất cả mọi người đều tôn trọng lối sống của Tom, họ cho rằng, nếu Tom không làm tổn thương bất cứ ai với lựa chọn của mình, với lối sống của mình, mọi người đều không có quyền đánh giá anh. (Nguồn Boredomtherapy) Mời quý độc giả xem video: Tận mắt 10 dị nhân sở hữu siêu năng lực đáng kinh ngạc

