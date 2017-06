Chuyện lạ hôm nay: Đặt bẫy quanh nhà giết người thân và sự thật đau lòng

Tại Charlerois, một thành phố lớn trong vùng Wallonia, thuộc tỉnh Hainaut, Bỉ đã từng diễn ra một vụ án khiến cảnh sát phải đau đầu. Ông Louis Dethy, một cựu kỹ sư vô tình bị giết chết bởi một trong những cái bẫy giết người do chính mình cài đặt. Sau khi tiến hành kiểm tra, cảnh sát vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện trong nhà còn những 19 chiếc bẫy tử thần khác. (Nguồn Youthwant) Theo thông tin đăng tải, Louis Dethy là một kỹ sư tài năng. Ông lấy vợ từ hồi còn khá trẻ và cả hai có với nhau tới 14 người con, trong đó có 10 con gái và 4 con trai. Cả nhà đều rất sùng đạo và Louis treo thánh giá trong tất cả các phòng, kể cả phòng bếp như một sự sùng kính đối với Chúa. Tuy nhiên, niềm tin tín ngưỡng của Louis không đủ mạnh mẽ giúp ông bước qua vũng lầy của sự thù hận. (Nguồn Youthwant) Cách đây hơn 20 năm, Louis bị vợ mình bắt quả tang đang ngoại tình với một cô gái trẻ ngay trên giường của hai vợ chồng. Bà quyết định ly dị với người chồng phản bội và chuyển ra ngoài sống, mang theo những đứa con. Louis một mình sống trong ngôi nhà lớn, đau đớn, dằn vặt về hành động sai trái của mình. (Nguồn Youthwant) Kể từ đó, người đàn ông này sống rất khép kín. Những người hàng xóm cho biết họ chỉ nhìn thấy Louis khi ông rời nhà đi mua sắm, đến nhà thờ vào chủ nhật hoặc làm việc trong nhà để xe. (Nguồn Youthwant) Những người họ hàng của gia đình cho biết, Louis không bao giờ tha thứ cho vợ mình vì bà đã ly dị ông, khiến 14 đứa con và 37 đứa cháu không muốn qua lại với ông, quay lưng và hoàn toàn cắt đứt liên hệ với ông. Sự cay đắng Louis dần ăn mòn lương tâm của người kỹ sư già và thôi thúc ông có một ham muốn trả thù mãnh liệt. (Nguồn Youthwant) Ham muốn trả thù dâng lên đỉnh điểm khi mẹ của Louis cũng ruồng rẫy ông. Bà không chịu di chúc để lại ngôi nhà cho con trai mình mà sang tên cho đứa cháu gái cũng chính là con gái của Louis là cô Jeanne, 49 tuổi. Quá thất vọng, Louis đâm đơn ra tòa nhưng rốt cục lại thua kiện, buộc phải trả tiền thuê nhà cho chính cháu gái của mình. (Nguồn Youthwant) Theo cảnh sát, có lẽ từ thời điểm đó, Louis đã bắt đầu thiết kế những chiếc bẫy giết người. Dường như Louis muốn cho tất cả người thân trong gia đình biết rằng, sau khi ông chết đi, bất cứ kẻ nào bước vào trong căn nhà cũng khó lòng sống sót. Những chiếc bẫy được đánh mã số riêng và có mặt ở khắp mọi nơi, trong tất cả các phòng từ tường nhà đến hầm rượu... Đặc biệt, những chiếc bẫy được thiết kế rất tinh vi khiến các kỹ sư quân đội cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc. (Nguồn Youthwant) Các chuyên gia tin rằng Louis đã bị giết chết trong nháy mắt bởi chiếc bẫy số 18 của mình. Chiếc bẫy được giấu trong một chiếc tủ đựng đồ sành sứ và được kích hoạt bằng cách di chuyển một chiếc nồi đựng súp. Có lẽ Louis đã đãng trí quên mất và trước khi giết chết được người thân, ông đã chết do chính chiếc bẫy mình sắp đặt. (Nguồn Youthwant) Sau đó, các chuyên gia phải mất đến 3 tuần để giải mã và tháo gỡ 19 chiếc bẫy tử thần trong căn nhà. Tuy nhiên, chiếc bẫy thứ 20 không bao giờ được tìm thấy và các chuyên gia buộc phải thừa nhận rằng họ thất bại trong việc giải mã chiếc bẫy cuối cùng. (Nguồn Youthwant) "Chúng tôi đã tìm kiếm ở khắp nơi, Louis đề cập đến cái bẫy thứ 20 trong các ghi chép của ông ta, nhưng chúng tôi chỉ có thể kết luận rằng nó chưa được cài đặt thì Louis đã chết", Luc Bodar - người đứng đầu đội giải mã, tháo gỡ những chiếc bẫy cho biết. (Nguồn Youthwant) Sau khi cái chết của cha được làm sáng tỏ, con gái của ông Louis Dethy, Jeanne nói rằng, các thành viên trong gia đình đều tin rằng mình hoàn toàn có thể là nạn nhân của chính cha đẻ. "Cha tôi là một người kỳ lạ, lạnh lùng và ông ấy ghét chúng tôi. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng ông rất có tài và khéo léo. Ông ấy muốn giết chết tất cả chúng tôi nhưng cuối cùng lại chết thảm do chính những chiếc bẫy của mình". (Nguồn Youthwant)

