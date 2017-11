Cậu bé nói đúng 2 từ... cảnh sát lập tức bắt giam người mẹ

(Kiến Thức) - Con trai 11 tuổi bị thương, mẹ nói với bác sĩ là do con trai tự ngã, nhưng cậu bé chỉ nói đúng 2 từ, cảnh sát đã lập tức bắt giam người mẹ.

Một người mẹ ở New Mexico đã bị bắt ngay sau khi đưa con trai nuôi 11 tuổi của mình đến trung tâm y tế để chữa trị. Lý do là bởi các bác sĩ phát hiện cậu bé đáng thương bị người mẹ nuôi lạm dụng, đánh đập chứ không đơn thuần chỉ là bị thương do nghịch ngợm.

Theo thông cáo báo chí của Sở cảnh sát Farmington, người mẹ có tên Hope Graciano, 53 tuổi ở Farmington, New Mexico đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc ngược đãi và lạm dụng con nuôi, gây tổn hại lớn đến thân thể cậu bé và đe dọa nhân chứng.

Được biết, vào ngày hôm đó, Hope đưa con trai nuôi 11 tuổi của mình đến Trung tâm y tế địa phương để khám và chữa trị các vết thương trên cơ thể.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện xương sọ của cậu bé có nhiều vết rạn nứt, hai mắt cũng sưng phồng, tụ máu nhiều, thậm chí cậu bé không thể mở nổi mắt.

Thế nhưng khi được các bác sĩ hỏi, người phụ nữ khăng khăng khẳng định rằng vì con trai làm sai bài tập Toán, cô chỉ đánh nhẹ nhàng bằng ván giường. Chấn thương trên đầu cậu bé chắc chắn là do cậu bé va đập trong khi chơi bóng đá.

Tuy nhiên, với con mắt tinh tường, các bác sĩ nhận ra rằng chơi bóng đá không thể gây ra những vết thương trầm trọng và nguy hiểm như vậy. Nghi ngờ bé trai đã bị người mẹ nuôi tàn nhẫn lạm dụng, đánh đập và ngược đãi, các bác sĩ lập tức gọi cảnh sát.

Ngay khi gặp được cảnh sát, cậu bé run lên và chỉ nói đúng hai từ "Cứu cháu!", cảnh sát lập tức bắt tạm giam người mẹ và điều tra sâu hơn.

MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM VIDEO: Những vụ bạo hành trẻ em tàn độc nhất



Kết quả điều tra cho thấy, cậu bé 11 tuổi đáng thương đã bị lạm dụng và hành hạ trong một thời gian dài. Không làm sai chuyện gì, cậu bé cũng bị mẹ nuôi đánh đập rất đau đớn và bị cấm ra ngoài, thậm chí đi tiểu cũng phải đi trong một chiếc bô để ở trong phòng.

Đáng sợ hơn, cậu bé cho biết, em gái của cậu cũng được người phụ nữ tên Hope Graciano nhận nuôi. Khi cô bé mắc lỗi chỉ vì một chiếc quần, người mẹ phù thủy ép buộc cô bé ăn phân, thâm chí là uống cả nước tiểu. Lúc khác, Hope lại bắt con trai nuôi phải ăn loại ớt cực cay, khi cậu bé chống đối bằng cách không ăn, Hope bắt cậu bé nôn ra và ăn lại những chất nôn đó. Tiếp đó, cảnh sát phát hiện cậu bé cũng bị bỏ đói thường xuyên.

Song song với đó, cảnh sát cũng đến Phòng Trẻ em, Thanh thiếu niên và Gia đình New Mexico để tìm hiểu, biết được thêm rằng Hope đã làm mẹ nuôi trong hai năm qua. Tuy nhiên vì quyền cá nhân, họ không thể tiết lộ Hope đã nhận nuôi bao nhiêu đứa trẻ.

Sau khi cảnh sát đưa ra nhiều cáo buộc lạm dụng trẻ em đối với Hope, trung tâm đã tước bỏ quyền nhận nuôi của người phụ nữ đáng sợ này, đồng thời tiến hành điều tra nội bộ, xem xét gốc rễ của sự việc.