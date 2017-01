Xem nhà hàng Hà Nội xẻ thịt cá tra khủng, giá siêu chát

Chiều 7/1, một nhà hàng tại Văn Quán (Hà Nội) đã đưa con cá tra dầu khủng từ Biển Hồ về để bán dịp Tết, giá tiêu thụ của loài cá này từ 1 triệu đồng/kg trở lên. Đã có nhiều khách hàng đặt mua cá khi vừa về đến Việt Nam. Cá tra dầu có tên khoa học là Pangasianodon gigas, loài cá nước ngọt sống trong vùng hạ lưu sông Mê Kông. Với chiều dài 3 m và trọng lượng 140 kg, đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới do nhà hàng này nhập về. Cá tra dầu có đầu to và dẹp, miệng rộng với hai râu dài ở hàm trên, vây bụng dài đến vây đuôi, vây lưng nhỏ ở phía trước. Lưng cá có màu nâu thẫm, màu ở bụng và vây nhạt hơn. Cá tra dầu chỉ ăn thực vật thủy sinh. Giới khoa học chỉ biết đến loài cá này từ năm 1930, khi nó được "khám phá" tại một chợ cá ở Phnom Penh (Campuchia) và cho đến nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về loài cá này. Anh Đỗ Hoàng Việt, chủ nhà hàng cho biết cá tra dầu nặng 140 kg được nhà hàng đặt mua từ ngư dân tại Campuchia đánh bắt tại khu việc Biển Hồ. Loài cá lạ và quý hiếm ở Hà Nội. "Với quãng đường di chuyển trên 1500 km, việc đưa cá tra dầu về Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đây là một con cá lớn và quý nên tôi cố gắng đưa về phục vụ thực khách ", anh Việt nói thêm. Do là loài cá lớn nên việc mổ xẻ khá vất vả. Cá tra dầu thịt mềm, đỏ tươi như thịt bò và được nhiều người săn đón, dù giá khá cao. Phần ruột con cá 140 kg này chiếm khoảng 4 kg. Một khúc thịt nhỏ nặng 7 kg được cân bán ngay tại nhà hàng. Nửa con cá phải huy động 4 người vận chuyển. Trước đó, ông chủ nhà hàng này cũng từng đưa nhiều loại cá "khủng" từ khu vực Tây Nguyên về Hà Nội như cá Hô, cá Chiên, cá Anh Vũ. Trong tháng 8 vừa qua, ông đưa từ Tây Nguyên ra Hà Nội con cá Chiên có trọng lượng hơn 40 kg, đây là loài cá được nhiều người săn đón.

