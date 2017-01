Thời tiết thất thường, nhà vườn trồng mai Tết khổ sở

Cũng như mọi năm, năm này ông Hà, chủ vườn kiểng Hà Ba Trận ở P.Tam Phú, Q.Thủ Đức lại bày biện hàng trăm gốc mai tại một điểm thuê trên đường Phạm Văn Đồng để chưng bán. Theo ông Hà, ngoài những gốc mai thương lái đã thuê trọn gói, số còn lại khoảng 700 chậu được ông di chuyển đến điểm bán từ nhiều ngày qua. Việc tuốt lá, tưới nước cho mai đang được người làm gấp rút thực hiện. Chủ vườn mai kiểng này cho biết, thời tiết năm nay ở TP.HCM khá thất thường, tháng trước mưa nhiều gây ngập úng làm cho rễ mai bị yếu. Do đó, đến nay ông Hà vẫn chưa thể canh ngày tuốt lá cho mai. “Mọi năm cứ đến ngày 15 tháng Chạp âm lịch là đồng loạt tuốt lá, nhưng năm nay thời tiết không tốt nên từ bây giờ tôi cho tuốt lá mỗi ngày một ít gốc đến cận tết”, ông Hà chia sẻ và cho biết hoa mai nở đẹp và đúng dịp Tết nếu ban ngày có nắng đẹp và đêm xuống sương nhiều. Chuyên cho khách thuê mai chơi Tết, ông Thiện (chủ vườn mai ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) cho hay, người dân dần có xu hướng thích thuê gốc mai về chưng ngày Tết hơn là mua đứt. Khách hàng đăng ký thuê mai cũng đa dạng, có người thuê từ ngày 26 - 29 tháng Chạp rồi trả để đi du lịch, đi nước ngoài. Có người tới mùng 10 tháng Giêng mới thuê để chưng ở tiệm, cửa hàng ngày mở hàng năm mới. Chính vì vậy, theo ông Thiện phải cẩn thận trong việc canh đúng thời điểm tuốt lá để mai nở hoa kịp ngày khách cần. Cũng như các nhà vườn trồng mai khác, ông Thiện cho biết thời tiết năm nay không ủng hộ người trồng. Theo thông lệ gần 2 tuần nữa là sẽ tuốt lá hàng loạt nhưng năm nay ông làm theo kiểu cuốn chiếu, tức khách thuê mai trước thì ông tuốt lá trước. Theo ông Thiện, nếu dùng các biện pháp can thiệp cho hoa mai nở đúng dịp thì có thể những gốc mai đó sang năm sẽ không ra hoa. Theo ghi nhận ở một số nhà vườn trồng mai ở Q.Thủ Đức, TP.HCM, giá bán và cho thuê mai chơi Tết năm nay nhìn chung không biến động so với năm ngoái. Nguồn cung ít hơn năm ngoái vì thời tiết xấu vài tháng qua. Chủ vườn mai ở P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức cho biết, cách đây 1 tháng một số thương lái đến thuê cả vườn sau đó bỏ công chăm sóc rồi cho khách thuê lại. Đây tuy là hình thức kinh doanh không mới nhưng việc cho thuê sỉ như vậy làm cho nhiều chủ vườn ước tính lợi nhuận sau 1 năm chăm sóc mai.

