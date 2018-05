Săn đặc sản "vũ nữ chân dài" kiếm bộn tiền mỗi đêm

Chẫu chuộc thuộc loài ếch nhái có thân nhỏ và dài, da màu đất và có đôi chân dài nên mọi người vẫn gọi vui là ‘vũ nữ chân dài’. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi) Ban ngày chẫu chàng trốn ở trong các hang hốc, ban đêm chúng mới ra kiếm ăn nên là mục tiêu của các thợ “săn”. (Ảnh: Báo Nghệ An) Hiện nay, chẫu chàng tươi được bán với giá 50.000 - 80.000 đồng/kg (Ảnh: Báo Nghệ An) Hôm ít thì bình quân mỗi người cũng bắt được khoảng 1kg, hôm nào may mắn có thể bắt được được 3-4kg. (Ảnh: Báo Nghệ An) Với giá bán hiện tại, bình quân mỗi đêm người bắt chẫu chàng cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi) Mùa mưa là thời điểm dễ bắt chẫu chàng nhất, bởi đây là mùa sinh sản của chúng. (Ảnh: Báo Nghệ An) Chẫu chàng sau khi làm sạch được xâu thành từng gắp rồi hong trên bếp than. (Ảnh: Báo Nghệ An) Chẫu chàng có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. (Ảnh: Báo Nghệ An) Chẫu chàng xào lăn, kho tiêu, chiên chua ngọt, xay nhuyễn cuốn lá lốt, rang với sả đều rất thơm ngon. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).

Chẫu chuộc thuộc loài ếch nhái có thân nhỏ và dài, da màu đất và có đôi chân dài nên mọi người vẫn gọi vui là ‘vũ nữ chân dài’. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi) Ban ngày chẫu chàng trốn ở trong các hang hốc, ban đêm chúng mới ra kiếm ăn nên là mục tiêu của các thợ “săn”. (Ảnh: Báo Nghệ An) Hiện nay, chẫu chàng tươi được bán với giá 50.000 - 80.000 đồng/kg (Ảnh: Báo Nghệ An) Hôm ít thì bình quân mỗi người cũng bắt được khoảng 1kg, hôm nào may mắn có thể bắt được được 3-4kg. (Ảnh: Báo Nghệ An) Với giá bán hiện tại, bình quân mỗi đêm người bắt chẫu chàng cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi) Mùa mưa là thời điểm dễ bắt chẫu chàng nhất, bởi đây là mùa sinh sản của chúng. (Ảnh: Báo Nghệ An) Chẫu chàng sau khi làm sạch được xâu thành từng gắp rồi hong trên bếp than. (Ảnh: Báo Nghệ An) Chẫu chàng có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. (Ảnh: Báo Nghệ An) Chẫu chàng xào lăn, kho tiêu, chiên chua ngọt, xay nhuyễn cuốn lá lốt, rang với sả đều rất thơm ngon. (Ảnh: Báo Quảng Ngãi).