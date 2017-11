Những loại quả siêu đắt đỏ khiến bạn giật mình

1. Nho Ruby Roman: Đây là những quả nho đỏ được tạo ra ở Nhật. Mỗi quả nho có kích thước bằng quả bóng bàn. Giá khoảng 65 euro (gần 1,7 triệu đồng) cho mỗi chùm nho nhỏ. Tuy nhiên, năm 2016, một chùm nặng 700 gram đã được bán đấu giá tại Kanazawa cách Tokyo 300km với giá 10.900 euro (khoảng 285 triệu đồng). 2. Dưa hấu đen Densuke: Loại dưa này chỉ được trồng trên hòn đảo Hokkaido của Nhật Bản. Vỏ dưa này có màu tối sẫm gần như đen nên được gọi là dưa hấu đen. Loại dưa này được bán ở mức 250 euro (hơn 6,5 triệu đồng)/quả. Tuy nhiên, từng có một quả dưa Densuke đắt nhất đã được bán đấu giá ở mức 6.100 euro (khoảng 159 triệu đồng). 3. Dưa lưới Yubari King: Đây là loại dưa được trồng trong nhà kính trên hòn đảo Hokkaido của Nhật Bản. Trung bình, một quả dưa Yubari King được bán khoảng 300 euro (hơn 7,8 triệu đồng), nhưng đã từng có 2 quả dưa đắt nhất được đấu giá với mức 27.000 euro (khoảng hơn 704 triệu đồng). 4. Táo Sekai Ichi: Loại táo này có nguồn gốc từ Nhật Bản và mỗi trái có thể nặng tới 2 kg. Trong các khu vườn trồng táo đều được thụ phấn bằng tay hoặc bằng các thanh đặc biệt nhỏ. Người Nhật nghĩ rằng những trái táo này là một món ăn tinh tế và chỉ ăn vào những dịp đặc biệt. Mỗi trái táo được bán với giá 21 euro. 5. Dưa hấu vuông: được những nông dân của đảo Shikoku ở Nhật trồng. Khi trái dưa còn non, người nông dân sẽ đặt chúng vào các thùng chứa hình khối đặc biệt để tạo dáng. Điều đặc biệt là loài dưa này chỉ để trang trí vì chúng không thể chín. Dưa hấu vuông có giá từ 200 - 800 euro (khoảng 5,2 - 21 triệu đồng). 6. Dâu tây nữ hoàng Sembikiya: Được đặt tên theo một cửa hàng trái cây sang trọng ở Tokyo (Nhật Bản), mỗi hộp gồm 12 quả dâu tây được lựa chọn cẩn thận bằng tay và có kích cỡ giống hệt nhau. Với giá khoảng 85 USD/hộp. Mỗi ngày có ít nhất 50 hộp dâu tây Nữ hoàng Sembikiya được bán ra. 7. Cam Dekopon: Đây là một giống cam của Nhật Bản và một quả Dekopon (hay còn gọi là Sumo Fruit) có giá bán 13 euro (khoảng 340.000 đồng). 8. Lê hình Phật: Đây là một loại lê của Trung Quốc. Khi quả còn non, chúng sẽ được đưa vào khuôn để tạo hình. Mỗi quả lê hình phật có giá bán 9 euro (khoảng 230.000 đồng). 9. Hồng cao cấp: Đây là một loại hồng được trồng tại tỉnh Gifu (Nhật Bản). Và trong một phiên đấu giá, hai quả hồng loại này đã được bán với giá 540.000 yên (khoảng 50 triệu đồng/quả). 10. Chuối Gokusen: Chuối Gokusen được trồng ở khu vực đạt tiêu chuẩn sinh thái ở Philippines ở độ cao 500m so với mực nước biển. Loại chuối này nặng khoảng 200 gram và mỗi quả có giá 6 euro (khoảng 150.000 đồng). Chúng được bán với số lượng rất hạn chế.

1. Nho Ruby Roman: Đây là những quả nho đỏ được tạo ra ở Nhật. Mỗi quả nho có kích thước bằng quả bóng bàn. Giá khoảng 65 euro (gần 1,7 triệu đồng) cho mỗi chùm nho nhỏ. Tuy nhiên, năm 2016, một chùm nặng 700 gram đã được bán đấu giá tại Kanazawa cách Tokyo 300km với giá 10.900 euro (khoảng 285 triệu đồng). 2. Dưa hấu đen Densuke: Loại dưa này chỉ được trồng trên hòn đảo Hokkaido của Nhật Bản. Vỏ dưa này có màu tối sẫm gần như đen nên được gọi là dưa hấu đen. Loại dưa này được bán ở mức 250 euro (hơn 6,5 triệu đồng)/quả. Tuy nhiên, từng có một quả dưa Densuke đắt nhất đã được bán đấu giá ở mức 6.100 euro (khoảng 159 triệu đồng). 3. Dưa lưới Yubari King: Đây là loại dưa được trồng trong nhà kính trên hòn đảo Hokkaido của Nhật Bản. Trung bình, một quả dưa Yubari King được bán khoảng 300 euro (hơn 7,8 triệu đồng), nhưng đã từng có 2 quả dưa đắt nhất được đấu giá với mức 27.000 euro (khoảng hơn 704 triệu đồng). 4. Táo Sekai Ichi: Loại táo này có nguồn gốc từ Nhật Bản và mỗi trái có thể nặng tới 2 kg. Trong các khu vườn trồng táo đều được thụ phấn bằng tay hoặc bằng các thanh đặc biệt nhỏ. Người Nhật nghĩ rằng những trái táo này là một món ăn tinh tế và chỉ ăn vào những dịp đặc biệt. Mỗi trái táo được bán với giá 21 euro. 5. Dưa hấu vuông: được những nông dân của đảo Shikoku ở Nhật trồng. Khi trái dưa còn non, người nông dân sẽ đặt chúng vào các thùng chứa hình khối đặc biệt để tạo dáng. Điều đặc biệt là loài dưa này chỉ để trang trí vì chúng không thể chín. Dưa hấu vuông có giá từ 200 - 800 euro (khoảng 5,2 - 21 triệu đồng). 6. Dâu tây nữ hoàng Sembikiya: Được đặt tên theo một cửa hàng trái cây sang trọng ở Tokyo (Nhật Bản), mỗi hộp gồm 12 quả dâu tây được lựa chọn cẩn thận bằng tay và có kích cỡ giống hệt nhau. Với giá khoảng 85 USD/hộp. Mỗi ngày có ít nhất 50 hộp dâu tây Nữ hoàng Sembikiya được bán ra. 7. Cam Dekopon: Đây là một giống cam của Nhật Bản và một quả Dekopon (hay còn gọi là Sumo Fruit) có giá bán 13 euro (khoảng 340.000 đồng). 8. Lê hình Phật: Đây là một loại lê của Trung Quốc. Khi quả còn non, chúng sẽ được đưa vào khuôn để tạo hình. Mỗi quả lê hình phật có giá bán 9 euro (khoảng 230.000 đồng). 9. Hồng cao cấp: Đây là một loại hồng được trồng tại tỉnh Gifu (Nhật Bản). Và trong một phiên đấu giá, hai quả hồng loại này đã được bán với giá 540.000 yên (khoảng 50 triệu đồng/quả). 10. Chuối Gokusen: Chuối Gokusen được trồng ở khu vực đạt tiêu chuẩn sinh thái ở Philippines ở độ cao 500m so với mực nước biển. Loại chuối này nặng khoảng 200 gram và mỗi quả có giá 6 euro (khoảng 150.000 đồng). Chúng được bán với số lượng rất hạn chế.