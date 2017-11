Những dịch vụ khách sạn xa xỉ và đặc biệt trên thế giới

Dịch vụ quản gia 24/24 tại Lodge at Sea Island, Georgia, Mỹ: Du khách khi tới Lodge at Sea Island sẽ không cần phải lo lắng trong bất kỳ vấn đề gì vì ở đây có dịch vụ quản gia 24 giờ luôn sẵn sàng giúp đỡ khách hàng, từ đóng gói vali khi bạn rời khỏi khách sạn, đặt sữa và bánh quy vào ban đêm hay chuẩn bị cho bạn một bồn tắm hoa hồng. Dịch vụ đặc biệt này có sẵn cho tất cả khách ở lại khách sạn và chi phí đã được tính trong giá phòng. Ảnh: Shutterstock. Bồn tắm rượu tại Il Salviatino, Florence, Italy: Tại khách sạn Il Salviatino ở Florence, Italy, khách hàng có thể yêu cầu một bồn tắm rượu Prosecco, Spumante hoặc Champagne Pháp cùng một chai rượu ướp lạnh để trải nghiệm cảm giác ngâm mình thư giãn và thưởng thức những ly rượu tuyệt hảo. Chi phí của dịch vụ là từ 9.000 USD, tùy theo loại rượu được sử dụng trong bồn tắm. Ngoài ra, nếu bạn yêu thích những hương vị ngọt ngào hơn, bạn hoàn toàn có thể yêu cầu một bồn tắm “chocolate” đi kèm cùng hoa quả có giá dịch vụ khoảng 2.700 USD. Ảnh: Il Salviatino. iPads vàng 24 cara, Burj Al Arab Jumeirah, Dubai, UAE: Burj Al Arab Jumeirah ở Dubai được biết đến là một trong những khách sạn sang trọng nhất thế giới với nhiều dịch vụ xa hoa. Một trong những tiện nghi của khách sạn là việc du khách được sử dụng iPad vàng 24 cara. IPad được cung cấp cho mỗi khách khi đến nhận phòng và lập trình sẵn quyền truy cập vào tất cả dịch vụ, thông tin của khách sạn. Ảnh: Burj Al Arab Jumeirah. Trực thăng cá nhân, Sonora Resort, British Columbia, Canada: Du khách đến Sonora Resort có cơ hội được khám phá những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng hay những hòn đảo băng giá dọc theo bờ biển British Columbia thông qua một chuyến du lịch trực thăng riêng được resort cung cấp. Với chi phí khoảng 3.900 USD cho một giờ và 5.600 USD cho 2,5 giờ, tour du lịch này sẽ đưa du khách đến các địa điểm có cảnh quan ngoạn mục ít được nhìn thấy. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức bữa ăn dã ngoại tại một đỉnh núi cao với cảnh quan tuyệt đẹp. Ảnh: Sonora Resort. Nghiên cứu phả hệ gia đình ở Trump International Golf Links & Hotel, Clare, Ireland: Nếu bạn đã từng tự hỏi về tổ tiên gia đình mình, Trump International Golf Links & Hotel sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó. Tại đây, một nhà nghiên cứu phả hệ có thể giúp bạn khám phá và tìm hiểu về lịch sử gia đình của bạn với chi phí khoảng 200 USD. Ảnh: Facebook/Trump International Doonbeg. Cirque du Soleil tại Club Med Punta Cana, Punta Cana, Dominican: tại Club Med Punta Cana bạn có thể được dạy cách để trở thành một người biểu diễn nhào lộn. Chương trình tập thể dục "CREACTIVE" tại đây dạy cho du khách hơn 30 kỹ năng nhào lộn khác nhau. Tại đây, bạn sẽ học được tất cả mọi thứ từ các bài tập đu trên không, nhảy bungee cho đến các kỹ năng trên không dưới sự giám sát của nhân viên Cirque du Soleil. Dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho tất cả khách lưu trú tại khách sạn. Ảnh: Club Med. Lái xe thể thao tại Gateway Canyons Resort and Spa, Gateway, Colorado, Mỹ: Với dịch vụ "Driven Experiences" tại Gateway Canyons Resort , du khách có thể ra ngoài cùng một trong những chiếc xe thể thao tại khách sạn, bao gồm Porsche 911 Carrera Coupe, Mercedes-Benz SL550 và Ford Mustang Shelby GT. Trước khi giao xe, du khách sẽ được các hướng dẫn viên dày dặn kinh nghiệm tại đây hướng dẫn và huấn luyện về các kỹ năng cần thiết. Để trải nghiệm dịch vụ này, du khách cần chi trả khoảng 150 USD cho 4 giờ. Ảnh: Gateway Canyons Resort and Spa. Tham quan và thưởng thức Tequila tại Four Seasons Resort Punta Mita, Punta Mita, Mexico: Four Seasons Resort Punta Mita cung cấp một tour du lịch đặc biệt dành cho những người yêu thích rượu Tequila nổi tiếng của Mexico. Gói dịch vụ này có giá 23.000 USD dành cho 2 người, bao gồm một chuyến đi trực thăng riêng tới tham quan nhà máy rượu gia đình Jose Cuervo Tequila, Mexico, và sau đó, bạn sẽ được thưởng thức những ly rượu Tequila nổi tiếng trong không gian lãng mạn cùng âm nhạc truyền thống của địa phương. Ảnh: Four Seasons. Nhảy dù ở Six Senses Zighy Bay, Dibba-Musandam, Oman: Tại Six Senses Zighy Bay, dịch vụ nhảy dù chuyên nghiệp của khách sạn mang đến cho du khách cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Zighy từ đỉnh núi có độ cao gần 300 m. Phí dịch vụ là khoảng 180 USD một người. Ảnh: Six Senses Zighy Bay. Tham quan hang động bằng máy bay trực thăng tại Four Seasons Resort và Residences Whistler, Whistler, Canada: Four Seasons Resort and Residences Whistler đã hợp tác với Headline Mountain Holidays để mang đến trải nghiệm phiêu lưu sang trọng dành cho khách hàng. Tại đây, du khách có cơ hội ngồi trực thăng riêng đến đảo băng ở cực nam của Canada và tham quan những hang động băng tại đây với hướng dẫn viên. Mức chi phí cho dịch vụ này là khoảng 1.400 USD cho một người. Ảnh: Four Seasons. Bartender tận phòng, Cavallo Point, Sausalito, California, Mỹ: Tại Cavallo Point, dịch vụ bartender cho phép khách hàng tùy chỉnh yêu cầu về cocktail được chuẩn bị bởi một bartender tại phòng hoặc trong khách sạn và đưa đến tận phòng. Khách hàng cũng có thể gửi trực tiếp các thành phần cocktail mong muốn tới bartender để họ tự pha chế. Dịch vụ có sẵn mọi lúc và có giá khoảng 50 USD chưa bao gồm tiền tip hay phí vận chuyển. Ảnh: Tim Porter. Stylist riêng tại khách sạn Saint Cecilia, Austin, Texas, Mỹ: Ở khách sạn Saint Cecilia bạn sẽ có cơ hội được lựa chọn quần áo ngay tại phòng với stylist riêng. Khách sạn đã hợp tác với cửa hàng thời trang và phong cách ByGeorge để cung cấp các buổi định hình phong cách riêng cho khách hàng. Stylist sẽ mang các bộ sưu tập miễn phí đến phòng khách sạn và khách hàng có thể thoải mái lựa chọn theo ý thích. Ảnh: Nick Simonite.

