Mê tít bonsai khoai tây bé như ngón tay tuyệt đẹp

Cây khoai tây bonsai đang gây sốt trên thị trường cây cảnh Tết 2018. Ảnh: Internet. Từ một củ khoai tây bình thường nay được các nghệ nhân bonsai biến thành những tác phẩm cây cảnh độc đáo. Ảnh: 2sao.vn. Nhờ sự sáng tạo, việc trồng khoai tây tại nhà không chỉ là nhu cầu đáp ứng nguồn nguyên liệu sạch... Ảnh: 2sao.vn. ... mà đôi khi nó còn là thú chơi của nhiều người. Ảnh: 2sao.vn. Để có tác phẩm nghệ thuật khoai tây bonsai này, người chơi không cần phải sử dụng bất kỳ một bí quyết cao siêu nào. Ảnh: 2sao.vn. Vì cũng giống như khoai lang, rau cải chíp, hành lá…, khoai tây rất dễ phát triển. Ảnh: 2sao.vn. Chúng phát triển rất dễ dàng, thậm chí trong những không gian nhỏ và các loại chậu/thùng/cốc/bao… Ảnh: 2sao.vn. Vì vậy, người chơi không cần phải bỏ ra quá nhiều chi phí. Ảnh: blogcaycanh.vn. Theo đó, người chơi cần chuẩn bị một cốc nước sạch và vài củ khoai tây đã mọc mầm từ các mắt khoai. Xiên 3 – 4 cây tăm vào thịt của củ khoai, rồi thả nó vào cốc nước sao cho 1/2 thân củ khoai chìm trong nước. Ban đầu nên sử dụng nước ấm khoảng 30 – 35 độ C. Ảnh: caykieng.farmvina.com. Sau đó, để cốc nước trên bậu cửa sổ hoặc vị trí nào đón được nhiều ánh sáng để hỗ trợ quá trình nảy mầm và mọc rễ. Ảnh: caykieng.farmvina.com. Chỉ sau 2 tuần, những mầm non chìm dưới nước sẽ mọc rễ rất dài, còn bên trên thì vươn cao lên. Ảnh: caykieng.farmvina.com. Khi mầm non đã mọc đủ cao thì tách ra khỏi củ và bắt đầu bước tiếp theo là phát triển cây con. Đặt phần rễ mầm chìm trong bát nước sạch để bộ rễ sinh trưởng hoàn thiện. Ảnh: caykieng.farmvina.com. Khi cây non cao được 25 – 30 cm thì đem trồng trong các chậu cảnh. Khi gặp đất, bộ rễ sẽ hút chất dinh dưỡng nuôi cây cao lớn và xanh tốt rất mãnh liệt. Ảnh: kul.vn. Hoa khoai Tây có màu trắng, hồng, đỏ, xanh, hoặc màu tím, nhụy hoa màu vàng. Ảnh: blogcaycanh.vn. Nếu không muốn làm cây cảnh để bàn, người chơi có thể lựa chọn những chậu cảnh lớn hơn để ở bậc hè, ban công... vừa để ngắm vừa để lấy củ ăn. Ảnh: balconygardenweb.com Video "Ấn tượng với bonsai bay ‘Made in Vietnam’". Nguồn: VTC1

