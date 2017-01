Loạt rau củ sặc sỡ hợp trồng trong nhà để đón Xuân

Cải bẹ xanh hoa hồng

Rau cải bẹ xanh có tên gọi khác là cải Tatsoi được nhiều người tiêu dùng ưu chuộng tin dùng không chỉ vì hình dáng độc lạ đẹp mắt mà còn mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Khi phát triển, các bẹ rau cải có hình thìa, muỗng, bẹ xếp so le nhau, tỏa ra từ gốc cây khiến nhiều người liên tưởng cải Tatsoi trông giống những bông hoa hồng đẹp mắt. Loại rau củ quả bắt mắt này cao khoảng từ 10 -20cm, độ xòe rộng của các bẹ lá khoảng từ 20 -30cm. Đây là loại rau có thể trồng được ở cả hai mùa nóng và lạnh, vì vậy có rất nhiều người mua hạt giống rau cải bẹ xanh hoa hồng về để tự trồng tại nhà cho rau sạch làm thực phẩm nấu ăn. Trung bình mất khoảng 7 ngày để hạt giống rau nảy mầm, sau 21 ngày rau có thể ăn được. Đến 45 ngày, cây rau sẽ đạt đến độ trưởng thành nhất định, sẽ cho mùi vị đặc trưng rõ ràng hơn. Người tiêu dùng có thể dự trữ được rau tươi trong tủ lạnh khoảng từ 3-5 ngày. Ngoài ra, có nhiều người còn thích thú trồng loại rau củ quả nhiều màu sắc này để làm đẹp cho sân vườn nhà hay trang trí ban công. Giá hạt giống cải bẹ xanh hoa hồng (cải Tatsoi) dao động khoảng từ 45.000 -60.000 đồng/ gói hạt giống. Su hào tím

Với màu sắc bắt mắt, ấn tượng, trồng su hào tím tại nhà được coi là "ứng viên sáng" giúp bạn nhuộm sắc tím cho khu vườn nhà mình thêm rực rỡ trong tiết trời đầu xuân. Hạt giống su hào tím hiện được bán ở những cửa hàng hạt giống với giá từ 20.000 đến 30.000/gói 2 gram. Sự khác biệt của su hào tím là vỏ màu tím, ruột lại trắng giống như su hào thường nhưng nói về độ dinh dưỡng và vị đậm đà thì hơn hẳn su hào thông thường. Trong quá trình trồng, bạn nên thường xuyên kiểm tra, theo dõi một số loại sâu bệnh như rệp, bọ để kịp thời có hướng điều trị đúng cách cho cây. Khi cây có dấu hiệu nhiễm bệnh bạn cần phun thuốc trừ sâu sinh học để ngăn chặn sâu bệnh hại cây. Súp lơ nhiều màu

Ngoài súp lơ xanh lá và trắng thường thấy thì súp lơ tím và vàng được đánh giá là có màu sắc bắt mắt hơn, lại chứa hàm lượng dinh dưỡng nhiều hơn so với loại thông thường. Các nhà khoa học Anh vừa phát triển thành công các biến thể của một loại rau trong đó súp lơ trắng truyền thống đã biến thành các màu xanh, tím và vàng rực, gọi chung là “súp lơ cầu vồng”. "Súp lơ cầu vồng” có ưu điểm là không chỉ giữ được hương vị giống hệt súp lơ trắng mà màu sắc của chúng còn khiến bàn ăn của các bà nội trợ thêm phần đẹp mắt, sinh động. Một số nhà khoa học thì khẳng định “súp lơ cầu vồng” tốt hơn cho sức khoẻ của con người. Cà rốt bảy màu

Nếu bạn "trót" mê mẩn những khu vườn đầy màu sắc rực rỡ chào xuân thì hãy dành thời gian tự tay trồng cà rốt bảy màu để tô điểm cho khu vườn yêu của mình nhé. "Nổi tiếng" trong làng rau củ quả với nguồn vitamin A, B1, C và B2 dồi dào rất tốt cho sức khỏe, cà rốt cũng được xem là một trong những "ứng cử viên" cần có trong khu vườn nhà bạn. Cà rốt nhiều màu có xuất xứ từ Hà Lan có nhiều màu sắc như: tím, vàng, đỏ, xanh, trắng… Cà rốt nhiều màu không chỉ làm thực phẩm mà còn trở thành loại cây kiểng độc lạ, được nhiều người đặc biệt là giới trẻ yêu thích. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người săn tìm mua về nhà trồng. Cà rốt nhiều màu cũng tương tự cà rốt thông thường, cây phát triển khỏe, kháng trừ sâu bệnh tốt, cho củ to, da trơn láng nhiều màu. Cà chua nhiều màu ở miền Bắc được gieo trồng từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau, ở miền Nam thì trồng được quanh năm. Cải cầu vồng

Không chỉ được xem là loại rau xanh có "ngoại hình" bắt mắt, cải cầu vồng còn chứa nhiều loại dưỡng chất có lợi cho sức khỏe và ưu điểm là cực dễ trồng. Đặc biệt đây là một trong số không nhiều giống rau xanh có thể chịu được môi trường thời tiết lạnh hay nóng, miễn được tưới nước đầy đủ. Điểm hấp dẫn và thu hút của cây cải cầu vồng là ở các bẹ lá có nhiều màu sắc như đỏ, hồng vàng, cam, trắng, tím, xanh lá (nhiều loại còn có vân sọc). Cải cầu vồng vừa được trồng để làm nguồn thực phẩm vừa được trồng làm cảnh trong nhà. Ở những nơi không có mùa đông thì cải cầu vồng có thể được trồng quanh năm, và trồng như cây lâu năm, vì một bụi cải có thể sống được trong vài năm. Khi cải nở hoa, chúng ta có thể cắt cuống hoa đi để cây tiếp tục cho lá. Đậu cove tím

Dễ trồng, có màu sắc bắt mắt, chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, những cây đậu cô ve tím tự trồng tại nhà sẽ khiến cho bạn vô cùng "hả hê" bởi năng suất cao lúc thu hoạch. Đậu cô ve tím cũng giống như các loại đậu cô ve xanh hay vàng đều ưa đất tơi xốp, thoát nước, dễ trồng, ít sâu bệnh mà sai quả. Vì thế đây cũng là một loại rau bạn có thể tự trồng trong khuôn viên nhỏ hẹp của vườn nhà. Chỉ cần chuẩn bị một diện tích đất nhỏ hoặc tận dụng ban công, tầng thượng là bạn đã có một giàn đậu cô ve hứa hẹn cho "vụ mùa" bội thu. Giống đậu cô ve độc đáo này có màu tím bắt mắt khá dễ trồng và được dùng trong bữa ăn của nhiều gia đình. Mặc dù quả có màu tím nhưng khi nấu chín, chúng lập tức chuyển sang màu xanh. Cải bắp

Mùa xuân là mùa của yêu thương, nếu bạn đang loay hoay chưa biết chọn hạt giống rau gì cho khu vườn xinh của mình vào mùa xuân này, sao không thử tự tay trồng bắp cải với những chiếc lá cuộn tròn trong tình yêu?! Trồng bắp cải không dễ như trồng một số loại rau khác, song nếu nắm được đúng cách thì bạn hoàn toàn có thể có tự trồng bắp cải tốt um cho khu vườn nhà mình. Cải bắp là loại cây có chỉ số diện tích lá cao, hệ số sử dụng nước rất lớn, tuy nhiên nhờ sở hữu bộ rễ chùm phát triển nên khả năng chịu hạn và chịu nước tốt hơn so với cây su hào và súp lơ. Khi bắp cải trồng được trong khoảng từ 80-90 ngày, bắp cải cuốn chắc tay, cũng là thời điểm để bạn không những tự trồng bắp cải mà còn tự tay thu hoạch được thành quả. Nên thu hoạch chúng vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối trong ngày.

