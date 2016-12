Làm thế nào để mua được gà Đông Tảo “xịn” làm quà Tết?

Theo anh Giang Tuấn Trưởng, Chủ một trại nuôi gà tại Đông Tảo, năm nay lượng gà Đông Tảo không có nhiều như mọi năm, đặc biệt là những con gà con to, “chân khủng” cũng không dễ tìm, phải đi săn lùng, vì đầu năm vừa xảy ra đợt dịch bệnh. Năm nay còn là năm con gà nên người ta cũng chuộng săn gà Đông Tảo để làm quà tặng. Hiện tại xã Đông Tảo, có khoảng vài nghìn hộ nuôi lẻ tẻ giống gà này, tuy nhiên số hộ nuôi lớn, có thể đứng tên trên thị trường khoảng hơn 100 hộ. Thông thường, gà Đông Tảo nuôi 1 năm có thể xuất bán và đây cũng là loại được khách hàng lựa chọn nhiều nhất để mua làm quà biếu Tết. “Hiện gà trống Đông Tảo có giá vào khoảng 280.000 – 300.000 đồng/kg đối với gà thịt. Còn những con to, chân “khủng” có giá trung bình 5 – 6 triệu đồng. Con nào “khủng” lắm có giá 15 – 20 triệu đồng. Như đợt rồi nhà mình vừa bán con gà Đông Tảo nặng 6,7 kg, riêng cặp chân đã nặng hơn 2 kg. Đây cũng là con gà to nhất xã Đông Tảo rồi” – anh Trưởng cho biết. Theo anh Trưởng để chọn mua được một con gà Đông Tảo đẹp, ngon để biếu tặng, không chỉ phải chú ý chất lượng thịt mà còn lưu ý đến hình dạng bên ngoài của con gà như gà trống có hai màu lông cơ bản là màu tím pha đen và màu của trái mận. Mặt mũi đỏ hồng, không tím tái. Cặp chân to khỏe và bao quanh phía trước chân là lớp vảy xù xì xếp không theo hàng. Bốn ngón chân chia đều ra rõ nét, bàn chân dày. Đây là một trong những yếu tố gần như quyết định đến việc chọn gà. Mào gà trống là mào sun màu đỏ tía nhìn gọn và khỏe mạnh. Đặc biệt hơn nữa khi chọn gà biếu Tết phải chọn những con có đôi mắt tinh nhanh, thân hình to khỏe và hình dáng oai vệ nhanh nhẹn.

Theo anh Giang Tuấn Trưởng, Chủ một trại nuôi gà tại Đông Tảo, năm nay lượng gà Đông Tảo không có nhiều như mọi năm, đặc biệt là những con gà con to, “chân khủng” cũng không dễ tìm, phải đi săn lùng, vì đầu năm vừa xảy ra đợt dịch bệnh. Năm nay còn là năm con gà nên người ta cũng chuộng săn gà Đông Tảo để làm quà tặng. Hiện tại xã Đông Tảo, có khoảng vài nghìn hộ nuôi lẻ tẻ giống gà này, tuy nhiên số hộ nuôi lớn, có thể đứng tên trên thị trường khoảng hơn 100 hộ. Thông thường, gà Đông Tảo nuôi 1 năm có thể xuất bán và đây cũng là loại được khách hàng lựa chọn nhiều nhất để mua làm quà biếu Tết. “Hiện gà trống Đông Tảo có giá vào khoảng 280.000 – 300.000 đồng/kg đối với gà thịt. Còn những con to, chân “khủng” có giá trung bình 5 – 6 triệu đồng. Con nào “khủng” lắm có giá 15 – 20 triệu đồng. Như đợt rồi nhà mình vừa bán con gà Đông Tảo nặng 6,7 kg, riêng cặp chân đã nặng hơn 2 kg. Đây cũng là con gà to nhất xã Đông Tảo rồi” – anh Trưởng cho biết. Theo anh Trưởng để chọn mua được một con gà Đông Tảo đẹp , ngon để biếu tặng, không chỉ phải chú ý chất lượng thịt mà còn lưu ý đến hình dạng bên ngoài của con gà như gà trống có hai màu lông cơ bản là màu tím pha đen và màu của trái mận. Mặt mũi đỏ hồng, không tím tái. Cặp chân to khỏe và bao quanh phía trước chân là lớp vảy xù xì xếp không theo hàng. Bốn ngón chân chia đều ra rõ nét, bàn chân dày. Đây là một trong những yếu tố gần như quyết định đến việc chọn gà. Mào gà trống là mào sun màu đỏ tía nhìn gọn và khỏe mạnh. Đặc biệt hơn nữa khi chọn gà biếu Tết phải chọn những con có đôi mắt tinh nhanh, thân hình to khỏe và hình dáng oai vệ nhanh nhẹn.