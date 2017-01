Khám phá top 10 loại dưa chuột kỳ lạ nhất hành tinh

1. Dưa chuột hiếm nhất thế giới

Xếp đầu trong danh sách những loại dưa chuột kỳ lạ nhất hành tinh phải kể tới dưa chuột Magnolias. Đây là loại dưa chuột hiếm nhất trên thế giới, chúng có kích thước khoảng 6-8cm. Tại Canada, loại dưa chuột này được xếp vào danh sách những loài có nguy cơ tiệt chủng cần được bảo vệ. 2. Dưa chuột có màu sắc bắt mắt nhất

Đây là một loại dưa chuột của người H'Mông, chúng có màu trắng, xanh nhạt khi còn chưa chín và chuyển dần sang vàng-cam-đỏ khi đã chín. Với màu sắc bắt mắt, loại dưa chuột này cũng rất được ưa chuộng. 3. Dưa chuột quái đản nhất

Giống dưa chuột "quái đản" này có tên Kiwano, là tổ tiên của các loài dưa trồng khác. Quả dưa mang dáng vẻ "ngoài hành tinh" này phát triển chủ yếu ở Nam Phi, California (Mỹ) và New Zealand. Loại dưa mang biệt danh "dưa có sừng” này có màu vàng và mọc nhiều sừng lởm chởm, trong khi ruột bên trong có màu xanh với vị chát. Vị của loại dưa chuột kỳ lạ này là sự kết hợp của chanh, chuối và dưa chuột. 4. Dưa chuột nhìn đáng sợ nhất

Dưa chuột Armenia còn được gọi là dưa chuột rắn bởi hình dáng dài thượt và uốn cong như những con rắn của chúng. Armenia được coi là "nữ hoàng của các loại dưa chuột” bởi nó có vị ngọt giòn và tốt cho sức khỏe. Tuy có hình thù kỳ dị nhưng mùi vị của chúng thì hoàn toàn giống với các loại dưa chuột thông thường 5. Dưa chuột có vị ngọt nhất

Có vị ngọt nhất trong tất cả các loại dưa chuột, những trái dưa chuột Dragon Egg (trứng rồng) có màu trắng kem với vẻ bề ngoài giống hệt như những quả trứng. 6. Dưa chuột có nhiều lông nhất

Với vẻ ngoài xù xì và nhiều lông, khó có thể tin vào mắt mình rằng chúng chính là trái dưa chuột lông chứ không phải là trái chôm chôm thường thấy. Dưa chuột lông có tên khoa học là Cucumis Dipsaceus, là một trong những giống dưa chuột hiếm ở Nam Phi, chủ yếu được dùng để làm cảnh. Bên cạnh đó, chúng cũng có thể dùng làm thức ăn như một loại rau kẹp vào bánh mỳ hoặc dùng để ướp dưa chuột muối. 7. Dưa chuột tên "sang chảnh" nhất

Đây cũng là một trong những loại dưa cực kỳ hiếm và được đặt tên giống như tên của vị hoàng đế Nga Alexander bởi sự tích hoàng đế Alexander cực thích ăn loại dưa chuột này. 8. Dưa chuột tròn đều nhất

Trong khi các loại dưa chuột khác có hình dáng thuôn dài, thì dưa chuột chanh lại "thích" một mình một kiểu với hình dáng tròn đến kỳ lạ. Dưa chuột chanh (Crystal Lemon Cucumber) có hình dáng giống như những quả chanh hoặc quả dưa lê. Dưa chuột chanh kích thích người thưởng thức chúng bởi vị ngọt nhẹ, mùi thơm dịu như các loại dưa truyền thống, thịt dưa nhiều. 9. Dưa chuột xúc xích - dưa chuột to nhất

Dưa chuột xúc xích là tên gọi của dưa chuột Kigelia ở Châu Phi. Nhìn bề ngoài, loại dưa chuột kỳ lạ này trông rất giống những chiếc xúc xích khổng lồ bởi chiều dài có thể lên tới 3 mét. 10. Dưa chuột gấc - dưa chuột lành mạnh nhất trên thế giới

Thoạt nhìn nhiều người lầm tưởng đây là những quả gấc chứ không phải là những trái dưa chuột bởi hình dáng và màu sắc của loài dưa chuột Gaks. Chúng được biết đến là một trong những loại trái cây lành mạnh nhất thế giới, có công dụng trong việc điều trị các bệnh như sốt, say tàu xe và đau lưng.

