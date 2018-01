Hé lộ thông tin 2 người nhặt được đá đỏ bán hơn 4 tỷ

Người may mắn nhặt được một viên đá đỏ (hay còn gọi hồng ngọc) mà chúng tôi tìm đến đầu tiên là anh Ngô Trí Quảng (SN 1974), trú tại bản Quỳnh 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.



Anh Quảng cho hay, sau khi lập gia đình, do cuộc sống khó khăn nên vợ chồng anh được bố vợ nhượng lại cho một quả đồi (gần với đồi Tỷ), thuộc xã Châu Bình, để vào làm nhà, đào ao thả cá, sinh cơ lập nghiệp.

Hàng ngày, từ sáng tới tới đêm, lúc vợ chồng anh Quảng lên rừng đốn củi đốt than, lúc thì xuống đồng cày thuê cuốc mướn, rồi có khi xuống sông xúc cát để mưu sinh qua ngày. Làm mãi nhưng vẫn nghèo nên vợ chồng Quảng đã an phận bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Trưa 1/9/2017, vợ chồng anh Quảng lên đồi Cỏ May (cách nhà khoảng 1km) để chặt củi về bán cho những người đốt than. Trong lúc vác củi chất lên xe, không may bị trượt chân ngã xuống đất thì anh chợt thấy một ánh sáng màu đỏ lấp lánh dưới gốc cây keo tràm. Nhặt lên xem, anh Quảng không tin vào mắt mình khi phát hiện đó là một viên hồng ngọc nên liền thông báo cho vợ biết.

Viên đá đỏ do anh Quảng nhặt được trên đồi Cỏ May, bán được hơn 1 tỷ đồng.

“Khi nhặt lên, tôi đoán ngay là đá đỏ nên đã hét lên sung sướng và thông báo cho vợ biết nhưng cô ấy không tin. Cô ấy còn nói với tôi là lo đốn củi đi và đừng có hoa mắt mà sinh ra ảo tưởng. Nhưng khi 2 vợ chồng lấy nước rửa sạch thì phát hiện viên đá có màu hồng, sáng lấp lánh nên tin chắc là đá đỏ như người ta vẫn nói”, anh Quảng vui mừng kể lại.

Sau khi nhặt được đá đỏ , vợ chồng anh Quảng vội chạy về báo cho bố vợ biết. Thông tin trên nhanh chóng được truyền ra ngoài khiến nhiều người dân địa phương hiếu kỳ kéo tới xem mỗi lúc một đông. Lúc này, nhiều thương lái trong vùng đã “đánh hơi” được nên kéo đến xem "hàng", ngã giá và tranh giành nhau để có được viên đá này. Đêm hôm đó, cả gia đình anh Quảng phải thức trắng để canh viên đá và tiếp đón những thương lái tìm đến xem "hàng".

“Lúc đầu họ trả 200 triệu đồng, tôi định bán nhưng bố vợ ngăn không cho. Tiếp đó họ trả lên 700 triệu và cuối cùng viên đá được bán cho bà H. (PV – một người chuyên buôn bán đá đỏ tại địa phương) với giá hơn 1 tỷ đồng. Thật tình lúc đó tôi cũng không xác định được giá trị của viên đá là bao nhiêu, nhưng thấy số tiền 1 tỷ đồng là quá lớn và muốn tránh phiền toái cũng như sự dòm ngó của người khác nên quyết định bán cho bà H. Khi cuộc giao dịch kết thúc cũng là lúc trời đã gần sáng”, anh Quảng thông tin thêm. Sau khi nhặt được "lộc trời", vợ chồng anh Quảng dùng số tiền bán đá đỏ để xây nhà, mua sắm vật dụng trong gia đình và nuôi các con ăn học.

Đồi Cỏ May nơi anh Quảng đã nhặt được viên đá đó trước đó.

Theo thông tin của người dân địa phương cung cấp, trước anh Quảng, khoảng giữa năm 2016, gia đình bà H. (bà H. chính là người mua lại viên đá đỏ của anh Quảng với giá hơn 1 tỷ đồng) cùng với một số người dân địa phương, trong lúc đào ao trên một quả đồi gần nhà cũng đã may mắn nhặt được viên đá đỏ và bán được 3 tỷ đồng.

Lần theo địa chỉ anh Quảng cung cấp, PV tìm đến tư gia của vợ chồng bà H. tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Khi tới nơi, chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước căn nhà sàn 5 gian bằng gỗ quý được dựng trên một quả đồi, xung quanh kín cổng cao tường giống với biệt phủ của vua chúa ngày xưa.

Sau một phút dè chừng, bà H. xác nhận, mình chính là người mua viên đá đỏ của vợ chồng anh Quảng với giá hơn 1 tỷ đồng và đã bán lại cho người khác. Nhưng bà H. lại từ chối cung cấp thông tin về mức giá của viên hồng ngọc bà đã bán lại. Ngoài ra, khi được hỏi việc may mắn nhặt được viên đá đỏ trong lúc đào ao và bán được 3 tỷ đồng thì bà H. chỉ cười và im lặng.

Ông Lang Thanh Hoài, Trưởng Công an xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu xác nhận thông tin ông Quảng, bà H. nhặt được đá đỏ và bán với giá hơn 4 tỷ như dư luận đồn đoán là đúng sự thật. Cũng theo ông Hoài, việc những người dân trên nhặt được đá đỏ là hoàn toàn do vận may trong quá trình lao động, sản xuất chứ không phải khai thác trái phép.