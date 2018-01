Hàng quán đua nhau giảm giá "khủng" mừng U23 Việt Nam chiến thắng

Sau trận đấu bán kết đầy kịch tính và xuất sắc giành thắng lợi trước đối thủ nặng ký U23 Qatar, tuyển U23 Việt Nam đã tạo cơn "địa chấn", giành tấm vé vào trận chung kết giải U23 Châu Á.

Ngay lập tức, để ăn mừng thắng lợi có tính lịch sử này của U23 Việt Nam, từ lĩnh vực ngân hàng – tài chính cho đến mảng thị trường tiêu dùng như nhà hàng quán ăn, cửa hàng giầy dép, mỹ phẩm… đồng loạt treo biển giảm giá, khuyến mãi lớn cho khách.

Không chỉ Hà Nội, quán xá ở rất nhiều tỉnh thành khác như Sài Gòn, Đà Lạt, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Hội An... cũng đồng loạt free hoặc giảm giá để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Đặc biệt, những khách hàng trùng tên với các cầu thủ của đội tuyển U23 như: Công Phượng, Tiến Dũng, Quang Hải, HLV Pack Hang Seo… còn được hưởng mức giảm giá hấp dẫn lên tới 70%.

Lĩnh vực thời trang đang khuyến mãi rầm rộ nhất. Để ăn mừng đội tuyển U23 Việt Nam được vào chung kết, nhiều chủ cửa hàng quấn áo, phụ kiện, mỹ phẩm... đã đăng thông tin lên Facebook báo rằng sẽ giảm giá sốc cho khách hàng trùng tên với các thành viên U23 Việt Nam. Điển hình như cửa hàng thời trang PQ Shop quyết định sale 5% cho tất cả các khách hàng có tên: Mạnh - Trường - Hải - Thanh - Trọng - Huy - Phượng - Đức - Chinh - Dũng (các cầu thủ của U23); Sale 10% với khách hàng có tên Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải (thủ môn và tiền đạo của tuyển U23); Sale 50% đối với khách hàng có tên trùng với HLV Park Hang Seo.

"Khi mua hàng, khách hàng chỉ cần mang theo CMND, bằng lái xe, hay bất kỳ giấy tờ có tên như trên", cửa hàng này khẳng định.

Nhiều cửa hàng ăn uống cũng đua nhau ưu đãi "khủng". M ột c ửa hàngsushi take away ở Đào Duy Từ (Hà Nội) quyết định "chơi lớn" bằng cách free toàn bộ sushi sau khi đội tuyển nước nhà giành chiến thắng.

Hadu.Sushi Take away free toàn bộ sushi sau khi đội tuyển nước nhà giành chiến thắng. Ảnh: FB Hadu.Sushi Take

Trong khi đó nhiều cửa hàng trà sữa có tiếng ở Hà Nội giảm giá toàn bộ 50% cho khách hàng.

Trên thị trường tiêu dùng, một cửa hàng gốm sứ cũng khuyến mãi khủng cho người có tên Việt, tên Nam, tên Thanh, Mạnh, Trường… Những người không trùng tên nhưng mặc áo đỏ hoặc áo vàng đến cửa hàng cũng sẽ được giảm giá.

Ngoài ra, ở lĩnh vực ngân hàng - tài chính, trong Ngày Vàng huy động 24/1/2018, mọi khách hàng mang tên Quang Hải (là cầu thủ ghi 2 bàn thắng trong trận đấu hôm 23/1) và Tiến Dũng (thủ môn) khi gửi tiền tại VPBank sẽ được cộng thêm 0,23% vào lãi suất tiết kiệm và mọi khách hàng còn lại sẽ được cộng thêm 0,1% vào lãi suất tiết kiệm. Ngân hàng này còn treo đèn màu hình cờ Tổ quốc và chữ U23 Việt Nam để cổ vũ và chúc mừng đội tuyển.

Đối với các doanh nghiệp SME, VPBank cũng cộng thêm 0,2%/năm lãi suất huy động đối với tất cả khách hàng thỏa mãn 1 trong các điều kiện như: Tên công ty trên ĐKKD có chữ Dũng hoặc Hải; Người đại diện pháp luật trên ĐKKD hoặc Chủ tịch HĐQT có tên Dũng hoặc Hải.