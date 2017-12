Hà Nội: Đường "uốn lượn" dài 600m chưa thông xe đã "mọc" nhà dị dạng

Song song với việc thi công dự án đường Nguyễn Đình Chiểu (kéo dài), các công trình hai bên đường cũng đua nhau xây mới, vá víu "nhộn nhịp". Hầu như ở Hà Nội cứ mở đường là xuất hiện những công trình được xây có hình thù dị dạng trên những mảnh đất còn lại sau GPMB. (Trong ảnh là công trình nằm ngay ngã giao đường Nguyễn Đình Chiểu mới với đường Đại Cổ Việt đang được xây gấp gáp). Những ngôi nhà sau khi mở đường thành nhà mặt phố nên chủ nhà tranh thủ "nối" thêm vài tầng để tạo giá trị thương mại ở tuyến phố mới mở. Nhiều ngôi nhà bị cắt xén khi GPMB, nếu để nguyên hiện trạng như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến mặt đô thị, nhưng nếu chỉ vá víu thì nó càng thêm xấu xí. Được biết, dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài phải thu hồi đất đối với 75 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức nằm trên dự án. Một trong những lý do mà dự án chậm thông đường là do một cá nhân, hộ gia đình chậm bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho dự án. Giữa những tòa nhà cao thấp, quay các hướng khác nhau lại có những khoảng cách ở giữa trông rất “kỳ dị”. Những công trình mới xây "đua nhau" mọc lên trên những mảnh đất còn lại sau GPMB tạo nên những ngôi nhà dị dạng, không theo tiêu chuẩn kiến trúc nào. Nhiều công trình vẫn cố tình “thi gan” bám trụ. Những bước tường chênh vênh, xây dựng nham nhở, dây điện giăng tự do... rình rập người dân Nhiều gia đình vẫn sinh sống trong những ngôi nhà bị cắt xén trên miếng đất bị giải phóng mặt bằng để mở đường tạo nên cảnh dị dạng, mất mỹ quan đô thị. Dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (Hai Bài Trưng, Hà Nội) có tổng chiều dài là 603,7m từ đoạn giao phố Tô Hiến Thành đến đường Đại Cổ Việt, sau thời gian dài ì ạch đang được gấp rút triển khai để kịp đưa vào sử dụng trước Tết Dương lịch năm 2018. Phố Nguyễn Đình Chiểu kéo dài có chiều dài cắt ngang 17m, mỗi bên vỉa hè dài 5m và bề rộng lòng đường 2 làn xe dài 7m với mục đích giảm ách tắc nút giao thông trong khu đông dân cư.

