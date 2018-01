Giá vàng hôm nay 25/1: USD chìm sâu, vàng tăng vọt

Giá vàng hôm nay 25/1 tăng vọt lên đỉnh cao mới do đồng USD chìm sâu xuống đáy sau khi lãnh đạo Mỹ lộ quan điểm về chính sách tiền tệ.

Tới đầu giờ sáng 25/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.351,7 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.353 USD/ounce.

Hiện giá vàng cao hơn 17,4% (+201 USD/ounce) so với đầu năm 2017. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 37,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, cao hơn gần 500 ngàn đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao nhất trong 4,5 tháng do đồng USD chìm sâu xuống đáy sau khi lãnh đạo Mỹ lộ quan điểm về chính sách tiền tệ.

Giá vàng thế giới tăng chủ yếu do đồng bạc xanh giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, một đồng bạc xanh yếu thì “tốt hơn cho thương mại”.

Phát biểu của ông Steven Mnuchin giống hệt với quan điểm mà tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra xuyên suốt từ trong suốt quá trình chạy đua vào Nhà Trắng cho tới thời điểm hiện tại. Trước đó, ông Trump cho rằng, Mỹ đã chịu nhiều thiệt hại trong thương mại với nhiều nước trong đó có Trung Quốc, mà lý do cơ bản được ông Trump quy kết là do đồng USD mạnh hơn so với các đồng tiền khác.

Đồng euro và bảng Anh tăng mạnh cũng góp phần đẩy USD đi xuống. Số liệu kinh tế tươi sáng của EU đã giúp đồng euro lên dỉnh cao nhất trong hơn 2 năm. Trong khi bảng Anh phá ngưỡng 1,4 USD đổi 1 bảng Anh.

Giới đầu tư lo ngại về những cuộc chiến tranh thương mại có thể xảy ra. Ngày 23/1 Mỹ quyết định áp mức thuế cao đối với các mặt hàng nhập khẩu tấm pin năng lượng mặt trời và máy giặt, làm dấy lên nhiều phản ứng gay gắt từ nhiều quốc gia.

Vàng tăng giá còn do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng lên sát mức cao nhất 3 năm: 65 USD/thùng.

Sức cầu đối với vàng tăng lên tại khu vực châu Á cũng góp phần giúp mặt hàng kim loại quý tăng giá.

Vàng tăng giá còn do thị trường tiền số rớt thảm trong 2 tuần qua sau khi Trung Quốc và Hàn Quốc có những biện pháp thặt chặt quản lý thị trường này.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, vàng đang trong xu hướng giảm giá trong ngắn hạn. Ngưỡng kháng cự gần nhất là: 1.353,5 USD/ounce và sau đó là: 1.360 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất là: 1.345 USD/ounce và sau đó là: 1.339,1 USD/ounce.

Trên thị trường vàng Việt Nam, trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong nước tăng khoảng 100-120 ngàn đồng so với phiên liền trước.

Chốt phiên 24/1, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 36,86 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,96 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 36,81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,00 triệu đồng/lượng (bán ra).

Theo Doji, hòa cùng đà tăng của giá vàng thế giới, kim quý vàng trong nước ghi nhận những thời khắc bứt phá. Xu hướng tăng tạo tâm lý chốt lời cho nhiều nhà đầu tư đã mua thời điểm giá thấp. Ghi nhận đến cuối phiên, lượng khách theo chiều bán vàng ra chiếm 70% trên tổng số lượng khách tham gia giao dịch tại DOJI.