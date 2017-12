Cuộc sống xa hoa của ái nữ tập đoàn Dell

Nữ thừa kế Alexa Dell, 24 tuổi, là con gái của Michael Dell - nhà sáng lập kiêm CEO của Dell Technologies với tài sản 24 tỷ USD. Ảnh: Instagram. Michael Dell và vợ Susan có với nhau 4 người con Zachary, Juliette, Alexa, and Kira. Ảnh: Forbes. Hình ảnh của Alexa Dell hồi nhỏ được cô đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: Facebook. Anh chị em nhà Dell lớn lên tại Austin, Texas (Mỹ) trong dinh thự rộng 3.000 m2 có tên The Cattle. Ảnh: Bing Map. Theo hồ sơ đăng tải trên LinkIn, Alexa Dell từng theo học Đại học Columbia ở New York. Hiện cô là nhà chiến lược phát triển kinh doanh và thương hiệu. Ảnh: LinkedIn. Trước đây, Alexa từng hẹn hò với CEO của Tinder - Sean Rad sau khi quen nhau qua ứng dụng Tinder. Ảnh: Facebook. Trang Instagram cá nhân của Alexa tràn ngập hình ảnh cô diện trang phục hàng hiệu như Gucci, Dior…Ảnh: Instagram. Chia sẻ với NextShark, Alexa cho biết yêu thích leo núi quanh Los Angeles. Ảnh: NextShark. Cô từng chia sẻ: "Tôi thích được trải nghiệm các nền văn hoá mới và thấy hứng thú với mọi nơi trên thế giới". Ảnh: NextShark. Mới đây, nữ thừa kế 24 tuổi đính hôn với Arshia Harrison Refoua, 40 tuổi - một nhà đầu tư bất động sản. Hai người đã tham gia buổi xem mặt qua lời giới thiệu của bạn bè, theo Daily Mail. Ảnh: Instagram. Sau 1 năm hẹn hò, hai người đã tổ chức đính hôn tại khu nghỉ dưỡng The Four Seasons ở Kona, Hawaii thuộc sở hữu của ông Michael Dell. Ảnh: Tripadvisor. Chiếc nhẫn đính hôn của Alexa nổi bật với viên kim cương 12 carat, bao quanh bởi các viên kim cương nhỏ hơn, trị giá tới 3 triệu USD. Ảnh: Instagram.

