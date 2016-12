Cá cảnh đắt tiền "bơi" về tỉnh lẻ dịp Tết

Là một đầu mối cung cấp cá cảnh các loại lớn có tiếng của tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Công (40 tuổi, ở phường Trương Quang Trọng) bộc bạch: "Cùng với việc tìm hiểu để đưa về các loại cá mới lạ, trước nhu cầu ngày càng lớn, đặc biệt là dịp Tết sắp đến, lượng cá cảnh tôi đã và đang dự tính nhập về nhiều gấp từ 3-4 lần so với cùng kỳ năm trước". Theo ông Công và nhiều chủ cung cấp cá cảnh lớn khác ở Quảng Ngãi, những dịp Tết gần đây, cùng với hoa và bonsai, số lượng người dân Quảng Ngãi mua cá cảnh về chơi trong dịp Tết ngày càng nhiều. Những loại cá cảnh nhỏ nhưng màu sắc đẹp được bán với giá dưới 10.000 đồng/con Bên cạnh những loại cá giá bình dân từ 5.000-20.000 đồng/con, không ít người mạnh tay chi từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng để mua những loại cá "quý tộc" để về nuôi, trưng chơi trong nhà trong dịp Tết cổ truyền, như cá rồng các loại. Những loại cá cảnh này có giá từ 15.000-30.000 đồng/con. Một trong số loại bán chạy nhất trong dịp Tết sắp đến trên địa bàn Quảng Ngãi là cá Koi giống Việt Nam. Bởi lẽ theo các chủ điểm bán, loại cá này có ưu điểm là màu sắc không thua kém gì giống nhập, sống khoẻ và giá lại "mềm" hơn. Tùy theo kích cỡ, màu sắc mà giá cá Koi Việt Nam được bán dao động từ 300.000 đồng-1 triệu đồng/con, rẻ hơn so với cùng loại nhập từ Nhật Bản gấp từ 2-4 lần/con. Ông Công tiết lộ: "Lượng cá cảnh các loại đã và đang dự tính nhập về từ TP.HCM để bán từ đây cho đến dịp Tết cổ truyền sắp đến khoảng 5-10 triệu đồng/đợt (2-5 ngày/đợt); tăng gấp 3-4 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó cá Koi đưa về hồ hiện trên 300 con". Anh Bùi Hồng Hải (36 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi) chia sẻ: "Ngoài hoa, dịp Tết cổ truyền năm nay tôi sẽ dành khoảng 7 triệu đồng cho việc mua cá cảnh". Ttheo lý giải của nhiều người thì việc mua, trưng cá cảnh sẽ tôn tạo thêm sự sinh động cảnh quan trong khuôn viên nhà của gia đình trong dịp Tết.

