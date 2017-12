Bonsai siro Đài Loan thế độc lạ: Cây tí hon, giá trăm triệu

Bonsai siro Đài Loan Carissa macrocarpa là cây thân gỗ, giống lá nhỏ, sống lâu năm, mọc bụi cao 1 – 3 m, phân cành ngay sát gốc, có gai nhọn hướng lên. Ảnh: Vườn ươm cây cảnh ILG. Lá cây bonsai siro mọc kép với 3 lá phụ. Cụm hoa có 1- 3 chiếc màu trắng. Ảnh: Nguyễn Sáu. Quả siro tròn nhỏ, có màu đỏ rực lửa. Quả non rất chua, có thể giã với ớt tỏi, làm nước mắm thay chanh. Quả chín có thể ăn được như nho, hoặc làm rượu... Đây là loài cây tạo bonsai rất chậm lớn, nhưng cây có ưu điểm ra quả quanh năm, có thể làm bonsai mini siêu đẹp. Ảnh: Nguyễn Sáu. Theo anh Nguyễn Sáu (quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh), cây siro bonsai là cây cảnh thuộc hàng cao cấp, được giới chơi cây cảnh rất hứng thú. Ảnh: Nguyễn Sáu. Những cây bonsai siro thế đẹp, gốc cổ thụ có thể lên tới 100 đến 200 triệu đồng/cây. Ảnh: Nguyễn Sáu. Trong phong thủy, cây siro mang ý nghĩa tài lộc dồi dào, đem lại sự may mắn, thịnh vượng... nên thường được ưa thích trồng thành bonsai mini, tạo nhiều dáng và thế khác nhau. Ảnh: Nguyễn Sáu. Có thể trồng tiểu cảnh, cây ôm đá. Ảnh: Nguyễn Sáu. Lá cây siro thường xanh, mọc đối, lá nguyên, dài 4 – 7cm, hai đầu tròn, mút lá hơi nhọn hay khuyết vào. Ảnh: Nguyễn Sáu. Cuống lá ngắn khoảng 2 – 3mm. Bứt lá, cành, quả đều chảy mủ. Ảnh: Nguyễn Sáu. Quả siro to bằng quả nho, lúc non màu trắng, sau chuyển thành màu đỏ tươi, khi chín quả có màu đen. Ảnh: Nguyễn Sáu. Siro được xem là cây cảnh trang trí cực kì được ưa chuộng bởi vẻ đẹp tươi mát với những chiếc lá xanh mượt tràn đầy sức sống cùng chùm quả rực lửa... Ảnh: Nguyễn Sáu. Ngoài ra, siro còn là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, là nguyên liệu để chế biến rượu mứt các loại... Ảnh: Nguyễn Sáu. Video "Siêu lòng vườn nhất chi mai bạc tỷ Hà Thành. Nguồn: VTC14

