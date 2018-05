Bóc mác hàng hiệu đắt đỏ của Phạm Hương, Kỳ Duyên

Phạm Hương gây choáng với chiếc đầm được tạo nên từ những chiếc khăn lụa của Hermes. Mỗi chiếc khăn có giá từ 780-890USD. Chiếc váy độc đáo này có giá ít nhất là 6300 USD (khoảng trên 150 triệu đồng). Kỳ Duyên chuẩn ngầu với kính New way 182 Betty của Yves Saint Laurent có giá 530 USD (khoảng 12 triệu đồng), đi kèm với balo Chanel có giá 77 triệu đồng và giày thể thao Dolce&Gabbana có giá 16 triệu đồng. Angela Phương Trinh “giản dị” diện áo phông Moschino trắng in dòng chữ Moschino và nhân vật hoạt hình có giá 259 USD (khoảng 6 triệu đồng). Jolie Nguyễn xứng danh hoa hậu nhà giàu khi ra phố với kính Visor "DiorClub1" màu vàng được giới thiệu trong show xuân hè 2018 của Dior. Item này có giá bán 385 USD (gần 9 triệu đồng). Kế đến là giày Yves Saint Laurent “Opyum” Patent Pumps cực hot có giá 995 USD (khoảng 22 triệu đồng) và túi Gucci GG Marmont matelassé mini bag có giá 1790 USD (khoảng 40 triệu đồng). Diễm My đang tận hưởng kì nghỉ và không quên post hình khoe khéo đôi giày Princetown leather slipper của Gucci có giá 820 USD (khoảng 18 triệu đồng). Jun Vũ khoe trên instagram về “chiến lợi phẩm” khi tự thưởng cho mình toàn siêu phẩm: Sandal Nosy Patent/Pvc 100 mm màu đen kết hợp PVC trong suốt xấp xỉ 19 triệu đồng và Sneakers In Calfskin With Double Velcro hồng trẻ trung của Dolce&Gabbana có giá 735 USD (gần 16 triệu đồng). Mâu Thủy thả dáng khoe đôi chân dài miên man và đôi Slingback In Black Patent Calfskin Leather với chiếc nơ in chữ ký J'adior của Dior có giá ngót nghét 1200 USD (khoảng 27 triệu đồng). Ngọc Trinh thoát khỏi hình ảnh “dâu thảo nền nã” trong tà áo dài của Bảo Bảo và lên sóng trên trang Insta cá nhân với hình ảnh mới nhất đầy cá tính với tóc xù áo dây, quần sooc và nổi bật là chiếc túi Gucci Padlock small GG shoulder bag có giá 1750 USD (gần 40 triệu đồng) bên cạnh là đôi boot Dior có giá 38 triệu đồng. Hạnh Sino khiến các fan trầm trồ với chiếc túi Broadway leather clutch có giá 3200 USD (gần 70 triệu đồng) của Gucci.

