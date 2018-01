12 dấu hiệu cho thấy bạn sắp bị sa thải

1. Bạn nhận được vài bản đánh giá xấu

Bị đánh giá xấu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc bị sa thải. Tuy nhiên, phản hồi xấu đi kèm với rắc rối và cảnh báo. "Tuỳ thuộc vào mức độ tồi tệ của bản đánh giá kém đầu tiên, bạn có thể có cơ hội sửa chữa và cải thiện. Tuy nhiên một loạt đánh giá xấu là dấu hiệu rõ ràng cho thấy công việc của bạn đang gặp nguy hiểm", Michael Kerr - diễn giả kinh tế và là tác giả của cuốn "The Humor Advantage" (Tạm dịch: Lợi thế hài hước) nói. 2. Bạn bị cho ra rìa

Nếu như đột nhiên bạn gặp khó khăn trong việc tiếp cận những dữ liệu quan trọng để hoàn thành công việc, hoặc không được mời dự các cuộc họp hay bị gạt ra khỏi những email quan trọng, có thể bạn sắp bị sa thải, Lynn Taylor - chuyên gia, tác gia nổi tiếng trong lĩnh vực việc làm cho biết. "Cũng có thể vì lý do khác, nhưng nếu những việc đó xảy ra có nghĩa sếp đã mất niềm tin vào năng lực của bạn và khả năng bạn mất việc là rất cao", Kerr nói. 3. Sếp cảnh báo bạn nhiều hơn một lần

Những lời cảnh báo chính thức thường không bao giờ là điều tốt đẹp. "Khi bạn nhận được cảnh báo bằng lời, bằng văn bản hoặc thậm chí văn bản thứ hai, đó là lúc bạn biết mình sắp phải ra đi", Taylor cho biết. 4. Quan hệ với sếp ngày càng tồi tệ

Có thể bạn và sếp từng là bạn của nhau (hoặc ít nhất từng thân thiện với nhau), nhưng giờ đây hai người luôn căng thẳng mỗi khi gặp nhau. "Một khi quan hệ của hai người tồi tệ đến đỉnh điểm, anh/chị ta sẽ hoặc làm ngơ hoặc công khai chỉ trích bạn. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn sắp bị sa thải", Kerr nói. 5. Bạn bị yêu cầu báo cáo chi tiết về thời gian làm việc và chi phí công tác

"Bất ngờ tăng cường kiểm soát là điều ít được phòng kế toán đề xuất", Robert Dilenschneider - tác giả của cuốn "50 Plus: Critical Career Decisions for the Rest of Your Life" (Tạm dịch: 50+ Những quyết định sự nghiệp quan trọng cho phần đời còn lại), cho biết. "Đó là khi sếp tin rằng bạn đang làm lãng phí thời gian và chi tiêu quá đà. Dù bạn hoàn toàn vô tội cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Hãy chuẩn bị tinh thần khi bạn là người duy nhất bị kiểm soát theo cách như vậy”. 6. Bạn nhận được ít dự án hơn

Đột nhiên bạn có rất nhiều thời gian rảnh bởi không được giao nhiều việc. "Khi bạn cố gắng làm mọi việc như bình thường thì lại khó hợp tác với sếp và các quản lý khác, đó là một dấu hiệu", Taylor nói. 7. Bạn bị soi mói hoặc làm ngơ

Khi bạn bị sếp "soi" từng hành động nhỏ hoặc chẳng được quan tâm và phải làm việc trong môi trường "đột nhiên trở lên không thoải mái", có thể đó là vì bạn không còn được tin tưởng. Đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn có nguy cơ bị đuổi việc. 8. Các chế độ đãi ngộ bắt đầu "biến mất"

Đột nhiên những đãi ngộ trước đó bạn thường được hưởng giờ không còn nữa, ví dụ như đi máy bay hạng thương gia, hãy để ý bởi rất có thể bạn sắp phải lo lắng về công việc của mình. 9. Đồng nghiệp có cư xử lạ với bạn

Khi mọi người bắt đầu dè chừng và xa lánh bạn đồng nghĩa với việc có chuyện gì đó đã xảy ra. "Thông thường khi nghe được tin đồn về việc ai đó sắp bị sa thải hoặc khiển trách, mọi người thường có xu hướng xa lánh họ", Taylor nói. 10. Sếp làm việc trực tiếp với cấp dưới của bạn

Điều này cũng tương tự như dấu hiệu số 2 (bạn bị cho ra rìa), nhưng tồi tệ hơn. "Hầu hết tổ chức đều có một hệ thống cấp bậc để ra quyết định. Nếu như sếp bắt đầu làm việc trực tiếp với cấp dưới của bạn, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn không còn cần thiết nữa". 11. Bạn không còn được tham gia vào các quyết định quan trọng

Không còn được tham gia vào các quyết định quan trọng đồng nghĩa với việc sếp không còn đánh giá cao giá trị các ý kiến của bạn, Kerr cảnh báo. 12. Trực giác của bạn nhận thấy có điều không ổn

"Nếu bạn thấy đã làm hết sức, nhưng vẫn có cảm giác 'sẽ bị sa thải', thì có thể trực giác của bạn đã đúng", Andy Bailey từ dịch vụ đào tạo doanh nghiệp Petra Coach nói. "Khi đó, hãy bắt đầu tìm việc mới, nơi mà năng lực của bạn được coi trọng đúng mức".

