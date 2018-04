10 nghệ thuật bán hàng các siêu thị dùng để "câu" khách

Sử dụng hình ảnh bắt mắt là chiêu bán hàng được các siêu thị thường xuyên sử dụng. Họ dùng photoshop làm nổi bật sự tươi mát, ngon miệng của sản phẩm để thu hút khách. Nghệ thuật bán hàng này cũng được người bán rau củ quả áp dụng thành công. Họ sử dụng chất khử mùi phun lên trái cây, giúp bên ngoài sáng bóng. Bán phá giá cao là nghệ thuật câu khách hiệu quả thường thấy trong các nhà hàng. Món đắt tiền thường được đưa lên đầu tiên, thứ rẻ hơn được cho về phía sau. Thực tế, món phía sau đắt hơn so với giá thực tế rất nhiều. Nhiều cửa hàng hút khách bằng gạch giá cũ và giá mới được biết bằng chữ số lớn hơn. Tuy nhiên, đôi khi thực tế người bán hàng chỉ đơn giản là "phóng to" giá cũ lên 20%. Giảm kích thước (số lượng) là một trong những cách thu hút khách mà nhà sản xuất vẫn duy trì được một tỉ lệ lợi nhuận ổn định mà không cần tăng giá. Không phải ngẫu nhiên mà các siêu thị thường sử dụng giỏ hàng lớn. Nghiên cứu cho thấy điều này có thể khiến khách hàng tiêu nhiều hơn 40% so với dự kiến ban đầu. Các kệ hàng đầu thường bố trí cho những thương hiệu ít nổi tiếng. Kệ trung gian, nơi ngang với tầm mắt của con người là dành cho các thương hiệu phổ biến. Vì vậy, trước khi lấy hàng ở kệ trung gian, hãy so sánh giá và chất lượng của hàng hóa ở trên các kệ khác để đưa ra quyết định đúng. Những món hàng "dễ mua" nhất đặt gần cửa vào sẽ khiến người tiêu dùng phải nhặt cho ngay vào giỏ hàng. Hầu như mọi siêu thị đều áp dụng kỹ thuật bày trí gian hàng theo cách lối đi dài hun hút. Cách sắp xếp này khiến khách rơi vào trạng thái mất phương hướng khiến họ quên đi mục đích thực sự của chuyến đi và mua sắm nhiều hơn. Gian hàng "nếm thử" là mẹo để quảng cáo những sản phẩm mới. Hầu như ai cũng muốn thử một chút xem ngon không. Tuy nhiên, khi đã nếm thử rồi thì 90% là muốn mua thử. Nguồn ảnh: Brightside. Video: Bí quyết kinh doanh hàng tạp hóa thu hồi vốn nhanh. Nguồn: Netnews.

