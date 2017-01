Tròn mắt xem phong cách trang điểm kỳ lạ của gái Hàn

Trang điểm nhúng nước. Phong cách trang điểm mới lạ này có tên là “Jamsu” (lặn dưới nước). Nó thể hiện luôn ở tên gọi, nghĩa là các quý cô sẽ phải ngâm khuôn mặt trong nước để có làn da mịn màng sáng bóng và không trôi phấn. Ảnh: Devashop. Tất cả các bước trang điểm đều như bình thường. Khi đã hoàn tất, các quý cô sẽ đổ phấn rôm ra lòng bàn tay và thoa lên gương mặt (thay cho bước phấn phủ). Kế tiếp là nhúng cả khuôn mặt vào chậu nước sạch trong vòng 30 giây. Bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả đạt được. Làn da trở nên tươi mát không chút bóng dầu. Ảnh: Devashop. Trang điểm bằng văn phòng phẩm. Trong chương trình “virus người sao hỏa” của Hàn Quốc, một cô gái trẻ đã tiết lộ, mình dùng văn phòng phẩm để trang điểm suốt 5 năm qua. Cô dùng bút dạ đen vẽ viền mắt, phấn màu tô mí, bút sáp kẻ lông mày, bút dạ nhũ kẻ viền và mực đóng dấu thay son môi. Ảnh: Chuyenla. Mọi người có mặt trong chương trình hết sức ngạc nhiên khi cô bày bộ trang điểm có một không hai của mình và thực hiện công việc make up hết sức nhuần nhuyễn. Cô gái cho rằng, văn phòng phẩm rẻ hơn giá mỹ phẩm rất nhiều, thậm chí có khi còn rẻ hơn đến 24 lần. Mặc dù vậy, nhiều người cho rằng cách trang điểm kiểu này rất độc hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ảnh: Chuyenla. Trang điểm bọng mắt lớn. Nếu bạn quan niệm, bọng mắt là dấu hiệu của tuổi già và thể hiện sự thiếu ngủ, không sức sống thì bạn đã nhầm, có thời điểm kiểu trang điểm này làm mưa làm gió trong giới trẻ hàn. Họ cho rằng, nó là điểm thu hút tạo nên một gương mặt rạng rỡ và đôi mắt to tròn vui tươi hơn. Ảnh: Tiin.vn. Các chuyên gia trang điểm hàng đầu của Hàn Quốc nhận định, phong cách mắt "mới" này có sức mạnh tạo nên vẻ to tròn, hiền hậu cho phái đẹp nơi đây. Ảnh: Tiin.vn. Viền eyeliner ẩn trong mí. Ngược lại với xu hướng đôi mắt to tròn nhiều người ưa thích, gái Hàn lại chọn cách kẻ viền mắt thật mảnh, giấu trong đường mí mắt. Ảnh: Xaluan. Các tín đồ làm đẹp Hàn Quốc cho rằng, kiểu kẻ mắt này khi cười sẽ tạo nên một đôi mắt nhí nhảnh và trẻ trung hơn việc để lộ đường highlight bên ngoài trông rất già nua. Ảnh: KBS.

Trang điểm nhúng nước. Phong cách trang điểm mới lạ này có tên là “Jamsu” (lặn dưới nước). Nó thể hiện luôn ở tên gọi, nghĩa là các quý cô sẽ phải ngâm khuôn mặt trong nước để có làn da mịn màng sáng bóng và không trôi phấn. Ảnh: Devashop. Tất cả các bước trang điểm đều như bình thường. Khi đã hoàn tất, các quý cô sẽ đổ phấn rôm ra lòng bàn tay và thoa lên gương mặt (thay cho bước phấn phủ). Kế tiếp là nhúng cả khuôn mặt vào chậu nước sạch trong vòng 30 giây. Bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả đạt được. Làn da trở nên tươi mát không chút bóng dầu. Ảnh: Devashop. Trang điểm bằng văn phòng phẩm. Trong chương trình “virus người sao hỏa” của Hàn Quốc, một cô gái trẻ đã tiết lộ, mình dùng văn phòng phẩm để trang điểm suốt 5 năm qua. Cô dùng bút dạ đen vẽ viền mắt, phấn màu tô mí, bút sáp kẻ lông mày, bút dạ nhũ kẻ viền và mực đóng dấu thay son môi. Ảnh: Chuyenla. Mọi người có mặt trong chương trình hết sức ngạc nhiên khi cô bày bộ trang điểm có một không hai của mình và thực hiện công việc make up hết sức nhuần nhuyễn. Cô gái cho rằng, văn phòng phẩm rẻ hơn giá mỹ phẩm rất nhiều, thậm chí có khi còn rẻ hơn đến 24 lần. Mặc dù vậy, nhiều người cho rằng cách trang điểm kiểu này rất độc hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Ảnh: Chuyenla. Trang điểm bọng mắt lớn. Nếu bạn quan niệm, bọng mắt là dấu hiệu của tuổi già và thể hiện sự thiếu ngủ, không sức sống thì bạn đã nhầm, có thời điểm kiểu trang điểm này làm mưa làm gió trong giới trẻ hàn. Họ cho rằng, nó là điểm thu hút tạo nên một gương mặt rạng rỡ và đôi mắt to tròn vui tươi hơn. Ảnh: Tiin.vn. Các chuyên gia trang điểm hàng đầu của Hàn Quốc nhận định, phong cách mắt "mới" này có sức mạnh tạo nên vẻ to tròn, hiền hậu cho phái đẹp nơi đây. Ảnh: Tiin.vn. Viền eyeliner ẩn trong mí. Ngược lại với xu hướng đôi mắt to tròn nhiều người ưa thích, gái Hàn lại chọn cách kẻ viền mắt thật mảnh, giấu trong đường mí mắt. Ảnh: Xaluan. Các tín đồ làm đẹp Hàn Quốc cho rằng, kiểu kẻ mắt này khi cười sẽ tạo nên một đôi mắt nhí nhảnh và trẻ trung hơn việc để lộ đường highlight bên ngoài trông rất già nua. Ảnh: KBS.