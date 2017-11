Trang điểm nửa mặt: Trào lưu đang khiến các chị em phát "sốt"

Trào lưu trang điểm nửa mặt do beauty blogger Nikkie khởi xướng trên mạng xã hội Instagram. Rất nhanh sau đó, trào lưu này được chị em bắt đầu nhân rộng. Từ khóa #ThePowerofMakeup cũng trở thành một câu thần chú được phổ biến. Theo đó, các cô gái sẽ đăng 1 tấm hình trang điểm đúng nửa mặt của mình lên, sau đó hỏi ý kiến bạn bè rằng bên nào nhìn đẹp hơn. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi "sự thật" được phơi bày ngoài ánh sáng! Bên mặt có trang điểm đẹp bao nhiêu thì bên mặt mộc sẽ nói lên tất cả. Đó cũng chính là lý do vì sao chị em phụ nữ phải tốn hàng giờ để make up kỹ càng trước khi ra đường mỗi ngày! Loạt ảnh đã chứng minh được sức mạnh của make-up đối với phụ nữ. Dù là một cô gái xinh đẹp đến mấy thì có chút phấn son lên trông vẫn tươi tắn và xinh hơn rất nhiều, vì vậy các anh đừng vội vàng trách mắng vì sao các nàng lúc nào cũng son son phấn phấn nhé!

