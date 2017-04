Top sai lầm phổ biến khi chuyển sang ăn chay

Không ăn đa dạng: Khi mới chuyển từ ăn thịt sang ăn chay, thật khó để chọn món gì dễ ăn nên cơ thể dễ bị thiếu chất. Đừng quên bổ sung thêm rau vào thực đơn để chế độ ăn chay đủ chất. Ám ảnh với chất đạm: Bạn không cần nhiều protein như bạn vẫn tưởng, và nếu ăn chay đúng cách, bạn sẽ không lo bị thiếu bất kỳ chất gì. Theo trang No Meat Athlete thì lượng calo từ protein mà bạn cần chỉ nên chiếm từ 10-15% tổng lượng calo. Xem thức ăn rác tốt cho sức khỏe: Trong thế giới thực phẩm chay cũng có nhiều thức ăn rác tuy calo rỗng nhưng vẫn khiến bạn vẫn sẽ lên cân. Ăn quá nhiều đồ ăn thay thế cho thịt: Những người mới ăn chay thường kêu rằng tốn kém hơn ăn thịt là có lý do của nó. Họ luôn nghĩ phải mua gì để thay thế cho thịt. Nhưng những đồ ăn này lại không mấy tốt cho sức khỏe. Có rất nhiều món ăn chay ngon làm từ đậu, rau, gia vị với giá thành chỉ bằng nửa những món giả thịt. Thiếu calo: Khi ăn nhiều rau hơn, bạn có thêm nhiều chất xơ hơn bình thường và não có thể bị đánh lừa rằng đã nạp đủ calo. Một điều nữa cần lưu ý thêm là vì đã cắt bỏ một nhóm thực phẩm khỏi chế độ dinh dưỡng nên bạn cần ăn nhiều hơn trước kia để bù lại. Ăn quá nhiều đậu nành: Đây là sai lầm phổ biến khi ăn chay. Đồ chay thay thế cho mayonnaise hay bất kỳ thứ gì đều được làm từ đậu nành. Đậu nành hữu cơ, đậu nành không biến đối gien không phải không tốt cho sức khỏe nhưng không nên bữa nào cũng ăn. Những người mới ăn chay thường phớt lờ cảm giác đói và coi đó là điều bình thường vì đang phải thích nghi với lối sống mới. Điều này không sai, nhưng cũng cần lắng nghe cơ thể. Mỗi khi cảm thấy đói bạn có thể ăn vặt một vài thứ tốt cho sức khỏe để cơ thể có đủ dưỡng chất. Rất nhiều người ăn chay vẫn đang dùng các loại dầu chứa nhiều chất béo. Bạn cần xem lại tất cả các chất béo trong căn bếp và cần mạnh tay loại bỏ các chất béo có hại, nhất là transfat, ra khỏi căn bếp. Chế độ ăn chay có thể bù đắp gần như toàn bộ các vitamin và khoáng chất cần thiết, nhưng đồ chay thường thiếu vitamin B12. Do vậy bạn cần bổ sung thêm B12 bằng thuốc. Những người mới ăn chay có thể bị táo bón do ăn đồ thô và cứng. Để tránh điều này, hãy uống thật nhiều nước để hỗ trợ tiêu hóa. (Nguồn ảnh: Minq)

