Những sự thật kỳ thú về cơ thể con người

1. Có tới 100 tỷ dây thần kinh trong não của bạn. Đây thực sự là một thông tin thú vị về cơ thể con người. Ảnh: Health24. 2. Có nhiều tế bào thần kinh trong não người, nhiều hơn cả các ngôi sao trong Dải Ngân hà. Ảnh: Health24. 3. Nếu xếp thẳng tất cả các nơ-ron trong cơ thể chúng ta, nó sẽ dài khoảng 965 km. Ảnh: Health24. 4. Phía bên trái của não người kiểm soát bên phải của cơ thể và bên phải của não kiểm soát bên trái của cơ thể. Ảnh: Health24. 5. Trẻ sơ sinh mất khoảng một nửa tế bào thần kinh trước khi chúng được sinh ra. Ảnh: Health24. 6. Có khoảng 13,5 triệu nơ-ron trong tủy sống người. Ảnh: Health24. 7. Bộ não của đàn ông chứa chất xám gấp 6,5 lần so với phụ nữ nhưng bộ não nữ giới có chất trắng gấp 10 lần so với nam giới. Ảnh: Health24. 8. Một điều kỳ thú về cơ thể con người khác là cứ 1.000 trẻ chào đời thì có một trẻ sinh ra với một chiếc răng mọc sẵn. Ảnh: Babycare. 9. Số lượng vi trùng lây lan từ người sang người thông qua bắt tay nhiều hơn cả thông qua một nụ hôn. Ảnh: Vobmapping. 10. Một người sẽ chết vì thiếu ngủ trước khi chết vì bị bỏ đói. Ảnh: LinkedIn. 11. Cơ thể con người có vô số mạch máu, tổng chiều dài của chúng có thể lên đến 96.000 km. Ảnh: Health24. 12. Nếu mất lớp niêm mạc bên trong dạ dày thì dạ dày sẽ tự tiêu hóa chính nó. Ảnh: Internet. 13. Mỗi người sẽ mất 22kg da trong suốt cuộc đời họ. Ảnh: Weedstream. 14. Khi mới sinh, cơ thể người có 300 xương, nhưng khi trưởng thành chỉ còn 206. Phần lớn chúng không hề biến mất mà do kết hợp lại với nhau. Ảnh: CDN. 15. Tế bào trứng của phụ nữ là tế bào lớn nhất ở người. Nó nặng gấp 175.000 lần so với tế bào tinh trùng. Ảnh: LifeSite.

