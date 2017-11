Những món canh ngon trị bệnh mất ngủ hiệu quả

1. Canh sườn hạt sen: Những người bị mất ngủ thường được khuyến khích ăn hạt sen, vì sau khi ăn hạt sen, tuyến tụy tiết ra chất insulin làm người ta dễ ngủ hơn. Vì thế, bát canh sườn non ninh hạt sen không những giàu dưỡng chất cho cơ thể mà còn rất tốt cho những ai bị bệnh mất ngủ. Cách nấu: Sườn sau khi làm sạch cho vào ninh. Hạt sen tươi cần bóc vỏ, sau đó đem chần qua nước sôi, khi sườn sôi được khoảng 15-20 phút thì cho hạt sen vào ninh đến nhừ. Khoai tây cắt miếng, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Đến khi canh chín thì rắc chút hành lá thái nhỏ lên trên, cho món canh nhìn ngon hấp dẫn. 2. Canh rau rút cá rô: Món canh rau rút cá rô có hiệu quả tốt trong việc chữa mất ngủ, ăn uống kém hoặc bị suy nhược thần kinh. Cách nấu: Làm sạch rau rút, rửa sạch rồi thái nhỏ. Cá rô lọc lấy thịt và ướp thịt cá đã được thái mỏng, nên nếm gia vị cho ngấm. Xương cá đem giã nhỏ, lọc lấy nước, đun sôi nước xương đã lọc và cho thịt cá vào quấy đều. Sau khoảng 5-7 phút thì cho rau rút vào. Lưu ý canh dùng nóng ăn mới ngon. 3. Canh cua thiên lý: Canh hoa thiên lý nấu cua mát, bổ và rất có ích cho người khó ngủ. Cách nấu: Cua đồng gỡ mai để riêng, bỏ yếm, rửa sạch, để ráo, cho vào cối, giã nhuyễn. Lọc lấy nước cua, bỏ bã. Lấy phần gạch ở mai cua rồi ướp với hạt nêm. Hoa thiên lý rửa sạch, để ráo. Nước cua vừa lọc cho vào nồi thêm ít nước mắm rồi đun sôi với lửa. Sau khi nước cua sôi đem cho gạch cua vào mục đích để gạch riêu cua đóng thành bánh. Sau đó mới cho hoa thiên lý vào và nấu chín. Cần nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. 4. Canh hến linh chi: Theo Đông y, linh cho có vị ngọt, tính ôn, rất có ích với người mất ngủ, mệt mỏi. Thịt hến có tính lạnh, không độc, ăn vào giúp nhuận tràng, an thần. Vì thế người bị mệt mỏi mất ngủ hay tiêu hoá kém ăn canh hến linh chi rất tốt. Cách nấu: Linh chi thái lát mỏng cho vào nồi đất đun sôi khoảng hơn 1 giờ. Sau đó lọc linh chi lấy nước, bỏ bã. Hến mua về làm sạch, nấu chung với nước linh chi. Đến khi hến chín thì cho thêm đường phèn vào, đun nhẹ cho tới khi đường phèn tan hết là xong món canh hến linh chi. 5. Canh vịt bí xanh: Đây là món ăn có tác dụng an thần, thanh nhiệt, chữa mất ngủ, thần kinh suy nhược. Cách nấu: Vịt sau khi làm sạch, chặt miếng vừa ăn, cho vịt vào nồi, đun sôi khoảng 20 phút thì cho tiếp bí xanh vào, đun đến khi vịt chín, bí nhừ là được. 6. Canh thịt lợn, hàu biển: Canh thịt lợn, hàu biển có tác dụng trị mất ngủ, tim đập dồn. Cách nấu: Thịt lợn rửa sạch, thái miếng và cho vào nồi cùng với con hàu. Thêm nước vừa đủ để nấu canh, và cứ đun như vậy đến khi thịt chín thì nêm nếm gia vị vào là xong món canh thịt lợn cùng hàu biển. 7. Canh tim lợn hầm đương quy: Canh tim lợn hầm đương quy có tác dụng giúp chữa mất ngủ kèm bệnh tiểu đường, dưỡng huyết, bổ âm, an thần. Cách nấu: Tim lợn 1 quả, đương quy 60 g. Cắt tim lợn nhét đương quy vào, cho nước vừa đủ, nấu chín, lấy ra bỏ đương quy, cho gia vị vừa ăn. 8. Canh hành táo: Canh hành táo khi ăn vào sẽ giúp an tâm thần, ích tâm trí, chữa thần kinh suy nhược, mất ngủ nhiều, mộng mị, trí nhớ suy kém. Cách nấu: Hành củ 7 củ, táo Tàu khoảng 20 quả. Táo rửa sạch, ngâm nở, cho táo vào nồi, nước vừa đủ đun 20 phút rồi cho hành vào, đun thêm 10 phút là được. Dùng không cần giờ giấc.

1. Canh sườn hạt sen: Những người bị mất ngủ thường được khuyến khích ăn hạt sen, vì sau khi ăn hạt sen, tuyến tụy tiết ra chất insulin làm người ta dễ ngủ hơn. Vì thế, bát canh sườn non ninh hạt sen không những giàu dưỡng chất cho cơ thể mà còn rất tốt cho những ai bị bệnh mất ngủ. Cách nấu: Sườn sau khi làm sạch cho vào ninh. Hạt sen tươi cần bóc vỏ, sau đó đem chần qua nước sôi, khi sườn sôi được khoảng 15-20 phút thì cho hạt sen vào ninh đến nhừ. Khoai tây cắt miếng, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Đến khi canh chín thì rắc chút hành lá thái nhỏ lên trên, cho món canh nhìn ngon hấp dẫn. 2. Canh rau rút cá rô: Món canh rau rút cá rô có hiệu quả tốt trong việc chữa mất ngủ, ăn uống kém hoặc bị suy nhược thần kinh. Cách nấu: Làm sạch rau rút, rửa sạch rồi thái nhỏ. Cá rô lọc lấy thịt và ướp thịt cá đã được thái mỏng, nên nếm gia vị cho ngấm. Xương cá đem giã nhỏ, lọc lấy nước, đun sôi nước xương đã lọc và cho thịt cá vào quấy đều. Sau khoảng 5-7 phút thì cho rau rút vào. Lưu ý canh dùng nóng ăn mới ngon. 3. Canh cua thiên lý: Canh hoa thiên lý nấu cua mát, bổ và rất có ích cho người khó ngủ. Cách nấu: Cua đồng gỡ mai để riêng, bỏ yếm, rửa sạch, để ráo, cho vào cối, giã nhuyễn. Lọc lấy nước cua, bỏ bã. Lấy phần gạch ở mai cua rồi ướp với hạt nêm. Hoa thiên lý rửa sạch, để ráo. Nước cua vừa lọc cho vào nồi thêm ít nước mắm rồi đun sôi với lửa. Sau khi nước cua sôi đem cho gạch cua vào mục đích để gạch riêu cua đóng thành bánh. Sau đó mới cho hoa thiên lý vào và nấu chín. Cần nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. 4. Canh hến linh chi: Theo Đông y, linh cho có vị ngọt, tính ôn, rất có ích với người mất ngủ, mệt mỏi. Thịt hến có tính lạnh, không độc, ăn vào giúp nhuận tràng, an thần. Vì thế người bị mệt mỏi mất ngủ hay tiêu hoá kém ăn canh hến linh chi rất tốt. Cách nấu: Linh chi thái lát mỏng cho vào nồi đất đun sôi khoảng hơn 1 giờ. Sau đó lọc linh chi lấy nước, bỏ bã. Hến mua về làm sạch, nấu chung với nước linh chi. Đến khi hến chín thì cho thêm đường phèn vào, đun nhẹ cho tới khi đường phèn tan hết là xong món canh hến linh chi. 5. Canh vịt bí xanh: Đây là món ăn có tác dụng an thần , thanh nhiệt, chữa mất ngủ, thần kinh suy nhược. Cách nấu: Vịt sau khi làm sạch, chặt miếng vừa ăn, cho vịt vào nồi, đun sôi khoảng 20 phút thì cho tiếp bí xanh vào, đun đến khi vịt chín, bí nhừ là được. 6. Canh thịt lợn, hàu biển: Canh thịt lợn, hàu biển có tác dụng trị mất ngủ, tim đập dồn. Cách nấu: Thịt lợn rửa sạch, thái miếng và cho vào nồi cùng với con hàu. Thêm nước vừa đủ để nấu canh, và cứ đun như vậy đến khi thịt chín thì nêm nếm gia vị vào là xong món canh thịt lợn cùng hàu biển. 7. Canh tim lợn hầm đương quy: Canh tim lợn hầm đương quy có tác dụng giúp chữa mất ngủ kèm bệnh tiểu đường, dưỡng huyết, bổ âm, an thần. Cách nấu: Tim lợn 1 quả, đương quy 60 g. Cắt tim lợn nhét đương quy vào, cho nước vừa đủ, nấu chín, lấy ra bỏ đương quy, cho gia vị vừa ăn. 8. Canh hành táo: Canh hành táo khi ăn vào sẽ giúp an tâm thần, ích tâm trí, chữa thần kinh suy nhược, mất ngủ nhiều, mộng mị, trí nhớ suy kém. Cách nấu: Hành củ 7 củ, táo Tàu khoảng 20 quả. Táo rửa sạch, ngâm nở, cho táo vào nồi, nước vừa đủ đun 20 phút rồi cho hành vào, đun thêm 10 phút là được. Dùng không cần giờ giấc.