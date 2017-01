Những món ăn vặt từ hoa quả ngon khó cưỡng cho Tết

Hoa quả sấy khô: Đây là món ăn vặt từ hoa quả được yêu thích hàng đầu. Bạn có thể tự làm hoa quả sấy khô từ hoa quả tươi theo những công thức hướng dẫn trên các diễn đàn nấu ăn. Ngoài ra bạn cũng có thể mua các loại hoa quả tươi sấy do Việt Nam sản xuất được bán sẵn. Mứt hoa quả tươi: Mứt cam dẻo, mứt đào, mứt dừa non, mứt táo, mứt đu đủ, hay mứt chuối là những loại mứt hoa quả tươi dùng để ăn vặt ngày Tết bạn có thể dễ dàng thực hiện và chế biến tại nhà. Mứt hoa quả tươi thường dẻo, hương vị chua ngọt tự nhiên, mùi thơm nhẹ hấp dẫn nên rất được yêu thích. Thạch hoa quả: Thạch hoa quả là món ăn hot được ưa chuộng trong năm qua. Nó cũng là lựa chọn hoàn hảo để ăn vặt, giải ngán ngấy ngày Tết. Để chuẩn bị thạch hoa quả cho Tết bạn chỉ cần mua sẵn gói bột rau câu và cách loại hoa quả tươi và chế biến trước khi có khác 3-4h rồi để trong ngăn mát tủ lạnh là có thể sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Sữa chua hoa quả: Món ăn vặt này cũng là lựa chọn hoàn hảo tuyệt vời để giải ngán ngấy ngày Tết. Để có sẵn bạn hãy chuẩn bị sữa chua và hoa quả tươi tại nhà. Khi có khách chỉ cần cắt hoa quả thành miếng nhỏ rồi đổ sữa chua và thêm chút sữa đặc có đường cùng chút đá và là có thể thưởng thức ngon lành. Bim bim hoa quả tươi ngon tuyệt: Bim bim hoa quả tươi giòn tan, an toàn cho sức khỏe, hương vị mới lạ chắc chắn sẽ là món ăn vặt được yêu thích trong ngày Tết. Những loại bim bim hoa quả lý tưởng gợi ý cho bạn là bim bim chuối khô, bim bim táo... Ảnh: Món ngon Hà Nội, Foody.

Hoa quả sấy khô: Đây là món ăn vặt từ hoa quả được yêu thích hàng đầu. Bạn có thể tự làm hoa quả sấy khô từ hoa quả tươi theo những công thức hướng dẫn trên các diễn đàn nấu ăn. Ngoài ra bạn cũng có thể mua các loại hoa quả tươi sấy do Việt Nam sản xuất được bán sẵn. Mứt hoa quả tươi: Mứt cam dẻo, mứt đào, mứt dừa non, mứt táo, mứt đu đủ, hay mứt chuối là những loại mứt hoa quả tươi dùng để ăn vặt ngày Tết bạn có thể dễ dàng thực hiện và chế biến tại nhà. Mứt hoa quả tươi thường dẻo, hương vị chua ngọt tự nhiên, mùi thơm nhẹ hấp dẫn nên rất được yêu thích. Thạch hoa quả: Thạch hoa quả là món ăn hot được ưa chuộng trong năm qua. Nó cũng là lựa chọn hoàn hảo để ăn vặt, giải ngán ngấy ngày Tết. Để chuẩn bị thạch hoa quả cho Tết bạn chỉ cần mua sẵn gói bột rau câu và cách loại hoa quả tươi và chế biến trước khi có khác 3-4h rồi để trong ngăn mát tủ lạnh là có thể sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Sữa chua hoa quả: Món ăn vặt này cũng là lựa chọn hoàn hảo tuyệt vời để giải ngán ngấy ngày Tết. Để có sẵn bạn hãy chuẩn bị sữa chua và hoa quả tươi tại nhà. Khi có khách chỉ cần cắt hoa quả thành miếng nhỏ rồi đổ sữa chua và thêm chút sữa đặc có đường cùng chút đá và là có thể thưởng thức ngon lành. Bim bim hoa quả tươi ngon tuyệt: Bim bim hoa quả tươi giòn tan, an toàn cho sức khỏe, hương vị mới lạ chắc chắn sẽ là món ăn vặt được yêu thích trong ngày Tết. Những loại bim bim hoa quả lý tưởng gợi ý cho bạn là bim bim chuối khô, bim bim táo... Ảnh: Món ngon Hà Nội, Foody.