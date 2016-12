Nghiện sinh tố rau cải, quý bà 60 tuổi suýt bị mù

Một phụ nữ 60 tuổi người gốc châu Á sống tại Mỹ đã suýt bị mù sau khi ngày nào cũng uống sinh tố các loại rau cải trong suốt 8 năm liền. Không chỉ uống đều đặn sinh tố các loại rau cải bó xôi, cải xoăn và bông cải xanh, người phụ nữ này còn uống thuốc bổ sung sắc tố hữu cơ lutein. Hợp chất có lợi cho sức khỏe này có nhiều trong các loại rau lá thẫm và được cho là rất tốt cho mắt. Tuy nhiên, vì ăn quá nhiều nên bà đã bị nổi mỡ ở mắt giống như mắt bị một lớp màng bao phủ ở mắt gây mờ mắt. Nguyên nhân là do các tinh thể bị tích tụ ở điểm vàng của mắt – điểm gần trung tâm võng mạc quyết định thị lực. Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác - được coi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mù lòa – có nguyên nhân là do tích tụ tinh thể. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Utah đã tiến hành đo lượng carotenoid – sắc tố hữu cơ tự nhiên - có trong huyết thanh, da và võng mạc để xác định nguyên nhân khiến người phụ nữ này bị mờ mắt. Họ tìm thấy một lượng nhỏ lutein – một hợp chất carotenoid - tại điểm vàng, chất này có vai trò giống như một lớp kem chống nắng cho mắt trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Vì cơ thể người không tự sản sinh caretenoid nên chỉ có thể bổ sung nhờ ăn các loại rau lá thẫm hoặc uống thuốc bổ sung. Nhưng ở bệnh nhân này, lượng carotenoid tăng lên gấp đôi so với những người không bổ sung, sắc tố tại điểm vàng cũng cao gấp 3 lần người bình thường. Bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân này ngừng bổ sung lutein nhưng giữ nguyên chế độ ăn uống. Chỉ trong vòng vài tháng, thị lực đã được cải thiện. Đây là trường hợp đầu tiên cho thấy bổ sung quá nhiều những chất có lợi cho mắt không hẳn đã tốt cho thị lực mà còn có hại.

