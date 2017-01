Món lẩu không nên ăn để tránh xui xẻo ngày đầu năm

Món lẩu hải sản có mực là món ăn đầu tiên nên tránh ngày đầu năm mới. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ quan niệm “đen như mực”. Theo đó cha ông ta cho rằng nếu ăn mực vào đầu năm thì cả năm sẽ đen đủi, không may mắn. Lẩu chó cũng là món lẩu nhiều người ưa thích nhưng vẫn nên tránh ăn vào ngày đầu năm mới. Nguyên nhân chính là do quan niệm của người Việt coi thịt chó là món ăn không may mắn, nếu ăn vào những ngày đầu năm đầu tháng chắc chắn bạn sẽ mang theo xui xẻo không mong muốn. Lẩu vịt cũng là loại lẩu rất béo, ngọt thịt, dễ ăn và ngon miệng nhưng lại không nên ăn vào ngày đầu năm. Lý do của điều này chính là người Việt quan niệm rằng thịt vịt mang đến nhiều đen đủi tan đàn xẻ nghé cho gia đình bạn. Lẩu trứng vịt lộn cũng đặc biệt phải tránh xa vào những ngày đầu năm mới. Vì trứng vịt lộn cũng vốn được coi là loại thực phẩm không đem lại may mắn. Lẩu cá mè không phải là lựa chọn thông minh và lý tưởng để ăn đầu năm mới. Theo quan niệm của người Việt cá mè ăn đầu năm sẽ mang lại một năm đen đủi hãm tài cho bạn. Cuối cùng là món lẩu mắm đặc sản. Món lẩu này cũng nên tránh thưởng thức ngày đầu năm mới vì có thể mang lại nhiều xui xẻo. Nguồn ảnh: Ẩm thực Sài Gòn, Món ngon 3 miền.

Món lẩu hải sản có mực là món ăn đầu tiên nên tránh ngày đầu năm mới. Nguyên nhân của điều này xuất phát từ quan niệm “đen như mực”. Theo đó cha ông ta cho rằng nếu ăn mực vào đầu năm thì cả năm sẽ đen đủi, không may mắn. Lẩu chó cũng là món lẩu nhiều người ưa thích nhưng vẫn nên tránh ăn vào ngày đầu năm mới. Nguyên nhân chính là do quan niệm của người Việt coi thịt chó là món ăn không may mắn, nếu ăn vào những ngày đầu năm đầu tháng chắc chắn bạn sẽ mang theo xui xẻo không mong muốn. Lẩu vịt cũng là loại lẩu rất béo, ngọt thịt, dễ ăn và ngon miệng nhưng lại không nên ăn vào ngày đầu năm. Lý do của điều này chính là người Việt quan niệm rằng thịt vịt mang đến nhiều đen đủi tan đàn xẻ nghé cho gia đình bạn. Lẩu trứng vịt lộn cũng đặc biệt phải tránh xa vào những ngày đầu năm mới. Vì trứng vịt lộn cũng vốn được coi là loại thực phẩm không đem lại may mắn. Lẩu cá mè không phải là lựa chọn thông minh và lý tưởng để ăn đầu năm mới. Theo quan niệm của người Việt cá mè ăn đầu năm sẽ mang lại một năm đen đủi hãm tài cho bạn. Cuối cùng là món lẩu mắm đặc sản. Món lẩu này cũng nên tránh thưởng thức ngày đầu năm mới vì có thể mang lại nhiều xui xẻo. Nguồn ảnh: Ẩm thực Sài Gòn, Món ngon 3 miền.