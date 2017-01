Món ăn nên ăn ngày đầu năm để may mắn cả năm

Những món ăn may mắn có màu đỏ như xôi gấc, xôi nếp cẩm, dưa hấu... vì những món ăn có màu đỏ được quan niệm sẽ mang lại may mắn cho cả gia đình bạn. Thịt gà luộc cũng được coi là món ăn may mắn của nước ta. Ở nhiều vùng miền người ta tin rằng món gà luộc vàng mềm óng ả sẽ mang đến một khởi đầu thuận lợi, vạn phúc đong đầy. Canh khổ qua cũng là món ngon mang lại may mắn ngày đầu năm mới. Món ăn này có nghĩa là mọi nỗi khổ sẽ qua đi để đón một năm mới hạnh phúc an lành. Không chỉ vậy về ý nghĩa sức khỏe canh khổ quan còn giúp làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Ngoài ra, nếu bạn cũng có thể thử một số món ăn may mắn theo quan niệm của phương Tây và nước láng giềng như quả lựu. Vì theo quan niệm của người Thổ Nhĩ Kỳ quả lựu đại diện cho thần may mắn trên thế giới. Cá trích cũng là món ăn giúp bạn giàu sang phú phú nếu ăn ngày đầu năm mới theo quan niệm ở Đức, Ba Lan và Scandinavia. Nếu bạn tin theo quan điểm của người Mỹ thì ăn bánh ngô là hình tượng tượng trưng cho thỏi vàng mang lại giàu có, may mắn trong năm mới. Ngoài ra bạn cũng có thể ăn món đậu tây vì món này thể hiện ước mong một cuộc sống sung túc và thịnh vượng trong năm mới. Nguồn ảnh: Topplus, Vào bếp.

