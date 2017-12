Mẹo giặt quần áo len đúng cách giúp bền màu, giữ dáng

Quần áo len sau lần giặt đầu sẽ bị co nhưng mặc lâu ngày lại chảy giãn, mất dáng. Do đó, khi giặt hay phơi áo len, bạn phải hết sức lưu ý.

Xử lý áo len bị chảy giãn



Áo len dù có giặt kỹ nhưng mặc lâu thường bị chảy và trở nên rộng hơn, ảnh hưởng đến vẻ đẹp của áo. Để áo trở về hình dáng ban đầu, hãy ngâm áo vào nước ở nhiệt độ từ 70 – 80 độ C. Nếu ống tay áo hay gấu áo mất tính co giãn, hãy ngâm riêng chỗ đó vào nước ở nhiệt độ từ 40 – 50 độ C. Khoảng một đến hai tiếng sau, mang áo ra phơi, tính co giãn sẽ được phục hồi.

Ảnh minh họa.

Phơi đúng cách

Nếu treo quần áo len lên móc, áo sẽ bị biến dạng. Để khắc phục, giặt xong không nên vắt nước mà cuộn lại trong một chiếc khăn để vắt, rồi trải áo ra trên một mặt phẳng và phơi khô bình thường.

Phải làm sao khi sợi len bị đứt?

Cách khắc phục tương đối đơn giản và dễ dàng hơn so với việc áo len bị co giãn sau khi giặt. Những hoạt động thể thao, vận động mạnh giúp bạn thêm ấm áp hơn vào mùa đông. Vô tình làm cho một sợi len nào đó bị đứt ra, đặc biệt là đối với một số loại áo len sợi mảnh như áo len lông cừu. Lúc này bạn cần bình tĩnh lộn ngược áo lại, tìm mối len bị đứt và nối lại ngay lập tức. Tại vì, nếu không cẩn thận để lâu sẽ làm hỏng và bung nhiều mối len khác kế bên.

Cách khắc phục đồ len bị co rút

Nếu quần áo sau khi giặt bị co rút lại, bạn nên kéo căng chỗ bị co rút đó ra và để chúng khô tự nhiên. Phương pháp này sẽ giúp chọn món đồ của bạn được thoát khỏi tình trạng này. Tuy vậy, vào những lần giặt sau, bạn nên lưu ý lựa chọn nhiệt độ nước thích hợp và bỏ đồ của mình vào trong túi giặt trước khi giặt để có thể bảo quản chúng tốt nhất.

Mẹo giữ màu quần áo len

Quần áo dệt vải sợi hay len sau khi giặt thường bị phai màu. Bạn có thể giữ màu quần áo bằng cách cho ít muối vào chậu nước rồi ngâm khoảng 15 – 30 phút, sau đó mới giặt, sẽ giúp giữ màu tươi lâu hơn. Hoặc bạn có thể kết hợp theo tỷ lệ 2 muỗng bột giặt và 3 muỗng muối rồi vò kỹ, giũ sạch là được. Bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt.

Nên giặt đồ len bằng tay

Tuy rằng có thể giặt quần áo len bằng máy giặt nhưng do tính chất dễ co giãn, hư tổn của chúng, nhiều người sẽ thấy yên tâm hơn khi giặt chúng bằng tay. Sau đây là những bước cơ bản dành cho những bạn muốn giặt đồ len bằng tay:

- Bước 1: Sử dụng nước ấm (không nóng) và thêm vào chất tẩy rửa theo liều lượng ghi trên hướng dẫn sử dụng. Nên chọn chất tẩy rửa dạng lỏng vì chất tẩy rửa dạng lỏng sẽ nhanh hòa tan hơn so với dạng bột.

- Bước 2: Cho đồ len vào cẩn thận và ngâm trong 10 phút.

- Bước 3: Nhẹ nhàng cuộn đồ len lại thành quả bóng và nhấn để nước thoát ra. Tuyệt đối không được vắt mạnh vì sẽ làm biến dạng đồ len.

- Bước 4: Thay nước giặt bằng nước sạch sau đó lặp lại quá trình vắt đồ len bằng nước sạch tương tự như bước 3 một vài lần để đồ len được sạch hẳn.