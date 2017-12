Bữa chiều đầy đủ dưỡng chất với sườn non rim mặn, gà rang gừng

Bữa cơm chiều gồm các món ăn sau:

- Sườn non rim mặn ngọt

- Gà rang gừng

- Củ cải luộc

- Canh cải nấu cá (chọn rau cải non, mới mọc) Món chính: SƯỜN NON RIM MẶN NGỌT

Sườn 5 lạng chặt miếng vừa ăn, đun qua rồi rửa lại cho sạch bọt bẩn. Chần sườn khoảng 15 phút cho đỡ dai. Ướp sườn với 1 thìa nhỏ đường, 1 thìa dầu hào, 1 thìa nước mắm. Cho 2 thìa dầu vào chảo, phi thơm tỏi và hành băm nhỏ rồi cho sườn vào đảo đều.

Pha 1 thìa nước mắm, 1/2 bát con nước dừa, 1 thìa đường, chút hạt tiêu. Khi sườn săn lại, xém vàng thì cho hỗn hợp vào đảo đều với lửa nhỏ đến khi nước còn sền sệt, sườn ngấm gia vị là được. GÀ RANG GỪNG

Gà xát muối, rửa sạch, chặt miếng vừa ăn. Ướp gà với nước mắm, bột canh, dầu hào và gừng thái lát. Cho gà vào đun khoảng 8 phút cho ngấm gia vị, cho thêm chút nước vào rồi tiếp tục đậy vung, đun thêm 10 phút nữa cho gà chín, ngấm gia vị, nước cạn là được. Nếu thích có thể cho thêm chút lá chanh thái sợi cho thơm. Món phụ: CỦ CẢI LUỘC

Củ cải gọt vỏ, rửa sạch, bổ miếng vừa ăn. Đun sôi nước với chút muối rồi cho củ cải vào luộc chín là xong. CANH CẢI NẤU CÁ

Cá gỡ lấy thịt, xào với chút nước mắm và hành khô cho thơm. Cho nước vào đun sôi, nêm nếm gia vị cho vừa. Cải cắt rễ, rửa sạch, để ráo. Nước sôi cho rau cải vào đun sôi một lát là được. Tắt bếp và múc canh ra bát tô.

