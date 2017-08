Bị chảy máu cam, nên cúi mặt hay ngửa cổ mới đúng?

Khi chảy máu cam, nên cúi mặt hay ngửa cổ?

Chảy máu cam (hay còn gọi là chảy máu mũi) là hiện tượng máu đột ngột chảy ra từ hốc mũi với mức độ nhiều ít khác nhau. Chảy máu cam xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, phổ biến nhất là do số lượng tiểu cầu trong máu giảm hoặc có những bất thường làm rối loạn đông máu.

Thứ hai là do viêm nhiễm phần thành mạch mũi hoặc do cơ thể thiếu vitamin C dẫn đến suy giảm chức năng bảo vệ, làm mũi dễ chảy máu. Thứ ba, do huyết áp tăng cao làm tăng áp lực thành mạch, gây nứt vỡ thành mạch, thường xảy ra nhiều nhất với người cao tuổi. Ngoài ra, phần mũi bị va đập mạnh hay mũi bị tổn thương do thói quen ngoáy mũi, cạy gỉ cũng là nguyên nhân dẫn đến chảy máu cam.