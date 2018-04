Bài thuốc Nam của người Việt “đánh bay" mề đay mẩn ngứa trong tích tắc

Thực trạng đáng báo động: Tỷ lệ mắc bệnh mề đay mẩn ngứa tăng cao do lạm dụng thuốc Tây



Theo một báo cáo của Bệnh viện Da liễu Trung ương, tại Việt Nam có 40% dân số mắc các bệnh liên quan đến da, trong đó có 20% người bị mề đay mẩn ngứa,. Đặc biệt, tỷ lệ mắc bệnh ngày càng tăng cao cho thấy tình trạng đáng báo động của bệnh mề đay mẩn ngứa trong cuộc sống.

Bàn về căn bệnh này, PGS. TS Trần Hậu Khang – Giám đốc Bệnh viện Da liễu trung ương nhận định, mề đay mẩn ngứa là căn bệnh có thể xảy ra với mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Bệnh xuất hiện do phản ứng của mao mạch nằm ngay bên dưới da, liên quan đến hoạt chất histamine khiến lớp bì bị sưng tấy, gây nổi mẩn đỏ khắp da, kèm theo đó là cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Mặc dù bệnh thường đột ngột xuất hiện và biến mất chỉ sau một vài giờ đồng hồ, nhưng trong một số trường hợp bệnh có thể trở nên vô cùng nguy hiểm, khiến cho bệnh nhân gặp phải những biến chứng như phù thanh quản, khó thở, dễ bị ngất xíu,... thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng do sốc phản vệ.

Mề đay có thể gây những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng

Tuy nhiên, không phải ai cũng ý thức được mối nguy hiểm này. Thông thường khi bị mề đay mẩn ngứa người bệnh thường tự ý mua một số loại thuốc giảm ngứa nhanh, thuốc kháng histamine tại hiệu thuốc.

Việc sử dụng thuốc Tây y chỉ giúp giảm cơn ngứa tức thời, không phải là giải pháp tối ưu chữa bệnh, ngoài ra việc quá lạm dụng thuốc còn khiến cơ thể phản ứng lại dẫn tới viêm loét dạ dày, suy thận,...

Đây là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ mắc bệnh mề đay mẩn ngứa ngày càng tăng cao, dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình khám chữa bệnh. Từ đó, đòi hỏi người bệnh phải áp dụng một phương pháp mang lại hiệu quả trị bệnh toàn diện hơn.

Thực tế trong quá trình khám chữa bệnh mề đay mẩn ngứa đã cho thấy, việc sử dụng bài thuốc Đông y bào chế hoàn toàn từ các cây thuốc Nam cho hiệu quả cao hơn rất nhiều so với thuốc Tây y. Tuy nhiên, một nhược điểm còn tồn tại là thời gian điều trị khá lâu, cùng với đó là người bệnh gặp khó khăn khi muốn tìm một địa chỉ nhà thuốc uy tín và một bài thuốc hiệu quả nhất.

Hiểu được khó khăn đó, nhóm phóng viên chúng tôi đã tìm hiểu thị trường thuốc Đông y Việt Nam và cung cấp cho người bệnh một địa chỉ đáng tin cậy là nhà thuốc Đông y Đỗ Minh Đường, cùng bài thuốc đặc trị mề đay mẩn ngứa gia truyền của dòng họ Đỗ Minh có mặt từ gần 150 năm về trước.

Bài thuốc gia truyền dòng họ Đỗ Minh - giải pháp trị dứt điểm mề đay mẩn ngứa

Giải thích về cơ chế gây bệnh mề đay mẩn ngứa, lương y Đỗ Minh Tuấn, Giám đốc chuyên môn Nhà thuốc Đỗ Minh Đường cho biết “Bệnh mề đay thuộc chứng “phong”, trong đó lại được chia ra thành các thể khác nhau, điển hình là thể phong nhiệt, thể phong hàn và thể bất túc. Tùy thuộc vào đó mà nguyên nhân gây bệnh cũng được chia riêng biệt thành ngoại nhân và nội nhân.

Cụ thể, ngoại nhân là do một vài yếu tố từ môi trường, thức ăn,... thâm nhập vào cơ thể. Còn nội ngân là do tỳ vị, can phế của cơ thể bị suy yếu, huyết hư sinh sần sùi da, ngứa ngáy.

Vì vậy nguyên tắc trị bệnh của Đông y là đi sâu tiêu trừ các tác nhân gây bệnh, lưu thông khí huyết, nuôi dưỡng hồi phục các tạng bị hư tổn, giúp thanh lọc, giải độc cơ thể. Áp dụng nguyên tắc cổ phương này, dòng họ Đỗ Minh chúng tôi đã nghiên cứu và bào chế thành công bài thuốc đặc trị mề đay mẩn ngứa”.

Lương y Đỗ Minh Tuấn, Giám đốc chuyên môn Nhà thuốc Nam Đỗ Minh Đường

Bài thuốc đã chữa trị thành công cho hàng nghìn bệnh nhân, nhận được nhiều phản hồi tích cực và đánh giá cao trong hiệu quả trị bệnh. Có được công dụng đó là nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn cùng lúc 3 bài thuốc nhỏ, vừa đẩy mạnh tác dụng trị bệnh vừa tăng cường sức khỏe, hệ miễn dịch cho cơ thể, phòng chống tối đa khả năng bệnh tái phát.

● Thuốc đặc trị mề đay mẩn ngứa

Bao gồm các loại thảo dược chính là bồ công anh, tơ hồng xanh, kim ngân cành, nhân trần,... Bài thuốc mang lại tác dụng giải trừ tác nhân gây bệnh, giảm viêm nhiễm, sưng tấy.

● Thuốc bổ gan dưỡng huyết

Với các dược liệu chính là các loại thuốc Nam quen thuộc như lá chanh, ngải cứu, cà gai, xích đồng đỏ,... có tác dụng phục hồi chức năng gan, giải độc cơ thể.

● Thuốc bổ thận giải độc

Bào chế từ hoàng kỳ, tơ hồng xanh, bách bộ, cành sung,... Sử dụng để hồi phục chức năng thận, dưỡng huyết, tăng cường sức đề kháng để ngăn chặn các tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cơ thể.

“Đặc thù trong điều trị bệnh mề đay là cần đào thải độc tố ra ngoài, đây là tác dụng chính của bài thuốc trị mề đay mẩn ngứa của chúng tôi. Do đó, trong thời gian đầu sử dụng người bệnh thường bị tăng nặng các triệu chứng sau đó mới giảm dần và khỏi bệnh.

Trong khi bài thuốc đặc trị mề đay đẩy nhanh quá trình đảo thải độc tố thì bài thuốc bổ gan dưỡng huyết, bổ thận giải độc làm chậm quá trình này lại để người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, song song với tác dụng đào thải này là việc can, thận của người bệnh được bồi bổ, tăng cường chức năng, từ đó giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn. Điều này giải thích tại sao chúng tôi cần kết hợp cả 3 bài thuốc để có thể chữa mề đay mẩn ngứa hiệu quả”. Lương y Đỗ Minh Tuấn giải thích về sự kết hợp giữa 3 bài thuốc.

Để xem chi tiết hơn về bài thuốc nam gia truyền đặc trị mề đay của Đỗ Minh Đường, độc giả vui lòng xem thêm tại: - Chữa mề đay mẩn ngứa triệt để nhờ bài thuốc đông y gia truyền dòng họ Đỗ Minh https://dominhduong.com/chua-me-day-man-ngua-triet-de-nho-bai-thuoc-dong-y-gia-truyen-dong-ho-do-minh-1488.html

Vì sao nên chọn thuốc chữa mề đay của dòng họ Đỗ Minh

Ngoài tác dụng chữa bệnh một cách toàn diện và tối ưu, bài thuốc gia truyền dòng họ Đỗ Minh còn có nhiều ưu điểm, mang lại sự vượt trội, khác biệt với các bài thuốc khác:

Bài thuốc Nam gia truyền trị mề đay tại Đỗ Minh Đường được bào chế dạng cao, chỉ cần pha với nước ấm là sử dụng được ngay

- Thành phần thuốc hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, đảm bảo chứng nhận CO - CQ của Bộ y tế.

- Không lẫn tạp chất, tân dược hay chất bảo quản, vô cùng an toàn, lành tính, phù hợp với mọi đối tượng người bệnh, kể cả trẻ em và phụ nữ mang thai.

- Trị bệnh dứt điểm, không tái phát sau khi ngừng uống thuốc, giúp người bệnh yên tâm và tiết kiệm thời gian, tiền bạc.

- Bài thuốc được cải tiến, bào chế thành dạng cao đặc, đóng gói trong hũ thủy tinh. Điều này giúp người bệnh sử dụng dễ dàng, không tốn thời gian sắc thuốc.

Như vậy, chỉ với sự kết hợp của 3 loại cao thuốc tiện dụng được bào chế hoàn toàn từ Nam dược, bệnh nhân mề đay mẩn ngứa có thể chữa bệnh một cách hiệu quả mà không còn phải canh cánh nỗi lo tác dụng phụ, bệnh tái phát nữa.

Hy vọng những thông tin về bài thuốc gia truyền đặc trị mề đay mẩn ngứa tại nhà thuốc Đỗ Minh Đường sẽ mở ra cho độc giả một hướng trị bệnh hoàn toàn hiệu quả, chữa dứt điểm bệnh tình, giúp mọi người vui sống.