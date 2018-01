Bài thuốc chữa bệnh hay từ nhân của các hạt mứt Tết

Khi dùng các loại mứt, các loại quả, đừng chớ vội vứt hạt bởi nhân của hạt còn có thể làm các bài thuốc đơn giản mà vô cùng hiệu nghiệm. Ảnh: Khocao. 1. Ô mai mơ. Nhân hạt của ô mai mơ có nhiều vitamin E, được dùng làm thức ăn và mỹ phẩm và còn hỗ trợ điều trị ung thư. Nhân hạt mơ giã nát được bệnh nhân hen suyễn uống mỗi ngày. Ảnh: Omaihangduong. 2. Ô mai đào. Dùng nhân hạt quả hạnh nhân, nhân hạt đào, hạt thông, vừng, mỗi thứ 10g tán nhỏ trộn cùng 200g gạo tẻ nấu thành cháo ăn. Hàng ngày dùng 2 lần vào sáng và chiều. Nếu kiên trì, có thể nhuận tràng, thông đại tiện, chữa táo bón. Ảnh: Omaihangduong. Trường hợp bế kinh, kinh ít, thông kinh: Dùng đào chín 2 quả, nhân hạt đào 9g, sirô 30g. Đào gọt vỏ ngoài, tách bỏ hạt, thêm nước chưng cách thủy cho chín nhừ. Ăn mỗi ngày 1 lần. Ảnh: Healthplus. 3. Hạt me. Hạt me có vị ngái, hăng khó ăn nhưng thật bất ngờ nó có thể chữa nhiều bệnh như đầy bụng khó tiêu. Dùng nhân hạt me, nhựa cây giềng giềng, nhân quả ấu nước. Mỗi vị lượng bằng nhau đem phơi khô, nghiền thành bột. Mỗi lần uống 10g, ngày 2 lần, liên tục trong 30 đến 40 ngày. Ảnh: Thuockydieu. Tiểu đường: Dùng 1 kg hạt me chín bỏ vào chảo gang đổ ngập nước đun cho chín, tiếp tục đun cho cạn nước, rồi sao cho khô, vàng thơm để nguội, tán bột mịn. Mỗi lần uống 10g với nước chín. Ngày 3 lần, trước khi ăn. Ảnh: Nhathuocdongy. 4. Nhân hạt táo. Cây táo ta có vị chua nhưng khi làm mứt lại có vị ngọt chua, rất dễ ăn. Đặc biệt, nhân hạt táo (táo nhân) còn được dùng chế nhiều bài thuốc. Trị bệnh mất ngủ. Dùng 5 – 9g táo nhân sắc riêng, hoặc phối hợp với lạc tiên, bình vôi, mỗi vị 12g, liên tâm 5g. Sắc uống mỗi ngày 1 thang, chia 2 – 3 lần uống trước bữa ăn, uống liền 2 – 3 tuần lễ. Ảnh: Baopphunu. Trị ra nhiều mồ hôi trộm: hắc táo nhân, nhân sâm, phục linh đồng lượng, nghiền bột mịn, mỗi lần uống 6 – 8g với nước cháo, ngày một lần. Uống liền 3 – 4 tuần, tới khi các triệu chứng thuyên giảm. Ảnh: Healthplus. (Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Trước khi sử dụng bài thuốc, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ).

