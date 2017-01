Ăn Tết no nê với spaghetti nhồi thịt bỏ lò chuẩn vị Ý

Nguyên liệu để làm thịt viên bỏ lò nhồi spaghetti gồm có: 1kg thit bò nạc nhiều, nếu làm thịt bò ít béo cũng sẽ không ngon, ½ củ hành tây thái hạt lựu, 1 thìa rau mùi tây tươi băm nhỏ, 1 thìa tỏi băm, 2 quả trứng, 1 thìa nước khoáng, 1 thìa muối, ½ chén vụn bánh mì, ¼ chén phô mai pecorino, 1 thìa sốt tổng hợp worcestershire. Nguyên liệu cho nước sốt gồm có: 1 hộp (0,8l) sốt cà chua, 1 hộp cà chua nghiền, ¼ chén dầu oliu, 1 thìa tỏi băm, 1 thìa muối, 1 chút ớt, lá quế, lá kinh giới oregano. Ngoài ra không thể thiếu mì spaghetti, phô mai bào. Phi thơm tỏi với một ít dầu oliu rồi cho vào nồi nước đun sôi để luộc mì. Cho sốt cà chua và cà chua nghiền vào nồi rồi cho thêm lá húng quế tươi. Tiếp theo lần lượt cho thêm muối, ớt, lá kinh giới oregano vào khuấy đều cho đến khi sôi. Luộc mì Ý đến khi chín rồi vớt ra, chỉ lấy mì đủ khoảng 1 bát. Trộn mì đã luộc với nước sốt vừa làm. Cho thịt bò xay vào một cái bát thật to, lần lượt cho hành tây, rau mùi tây, tỏi băm, 2 quả trứng, nước khoáng, vụn bánh mì vào. Trộn đều tất cả các gia vị với thịt rồi chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần nặn thành hình tròn. Lấy một phần thịt ấn cho lõm ở giữa để nhồi spaghetti vào, dùng phần thịt còn lại đắp lên tạo thành chiếc bánh vỏ là thịt, nhân là mì. Lấy một chiếc bát to có thể dùng trong lò nướng, phết dầu oliu lên thành bát để chống dính, đổ một ít sốt vào lòng bát rồi đặt viên thịt vào. Nặn thành hình tròn theo lòng bát. Phủ giấy bạc lên, để hở một khoảng để hơi nước thoát ra. Bật nhiệt độ lò nướng lên 180 độ C rồi cho thịt vào nướng. Nhiệt độ của món spaghetti nhồi thịt phải đạt tối thiểu 72 độ C mới chính được. Sau khi thịt chín lấy ra úp ngược bát lại, dưới nước sốt lên. Khi ăn cắt ra thành từng phần.

