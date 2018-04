7 loại thực phẩm ai cũng thích ăn nhưng chuyên gia không dám gắp

Luật sư người Mỹ, Bill Marler đã có hơn 20 năm kinh nghiệm xử lý các vụ kiện liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Chính vì thế ông đã đúc kết được cho mình không ít những kiến thức về an toàn thực phẩm.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng truyền thông Bottom Line của Mỹ, ông Bill đã liệt kê những loại thực phẩm dễ gây ngộ độc mà tốt nhất là mọi người nên tránh xa. Nếu không thể bỏ lỡ chúng, bạn nên hạn chế ăn những món dưới đây, hoặc tìm những thực phẩm thay thế khác tốt hơn.



1. Hàu sống

Ông Bill Marler đã chia sẻ với mọi người lí do ông không bao giờ ăn hải sản tươi sống, đặc biệt là hàu và những động vật có vỏ sống tại biển.

Do sự nóng lên của nước biển, các loại động vật có vỏ đã trở thành nơi trú ẩn lí tưởng của nhiều loại vi khuẩn mới và độc hại. Thay vì ăn hàu sống bạn nên thêm các gia vị khác và nướng hàu vừa tránh ngộ độc lại vẫn thơm ngon.



2. Thịt chín tái

Nhiệt độ để nấu được những miếng thịt tái ngon lành là dưới 71 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ này không thể tiêu diệt được hết những vi khuẩn có trong thịt, ví dụ như E.coli hay salmonella.

Cách tốt nhất bạn nên nấu chín thịt để giữ được đủ chất dinh dưỡng, hơn nữa còn an toàn vệ sinh thực phẩm. 3. Rau mầm tươi sống

Vi khuẩn E.coli và salmonella có mặt trong thực phẩm nhiều hơn chúng ta nghĩ. Trong 20 năm qua, đã có hơn 30 trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra sau khi ăn rau mầm sống như rau mầm cỏ linh lăng, các loại mầm từ hạt đậu, các loại hạt cải (chủ yếu là nhiễm các loại vi khuẩn salmonella và E. coli).

Để đảm bảo an toàn, bạn nên ăn chúng ở dạng hạt thô như hạt hướng dương, hạt bí,…







4. Sữa chưa khử trùng

Điều kiện khi vắt sữa không thể nào là vô trùng, và kể cả khi con bò được nuôi dưỡng ở không gian nào đi chăng nữa, chắc chắn vẫn còn những vi khuẩn và chất bẩn bám trên cơ thể chúng. Do đó, khả năng trong sữa chứa vi khuẩn là rất cao, và chỉ có thể tiêu diệt chúng bằng cách đun



5. Thịt đã chế biến

Các nghiên cứu của Mỹ đã xác nhận rằng ngay cả các sản phẩm thịt đắt tiền nhất cũng có chứa nitrat và nitrit có thể gây ung thư. 1kg xúc xích chứa nhiều hơn 400% muối và 50% chất béo so với một miếng thịt bò có khối lượng tương tự. Ăn quá nhiều muối và chất béo sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn. Tốt nhất bạn nên mua thịt sống chưa chế biến và nấu chín cẩn thận.





6. Thực phẩm đóng gói có BHA và BHT

Các nhà sản xuất thường sử dụng butylated hydroxyanisole (BHA) và butylhydroxytoluene (BHT) làm chất bảo quản. Liều cao của các chất này gây rối loạn nội tiết. Bên cạnh đó, tiêu thụ thường xuyên của BHA cũng có thể gây ra sự phát triển của các khối u ung thư.



7. Hoa quả cắt sẵn

Trái cây và rau được bày bán trong trạng thái đã được rửa và cắt chắc chắn phải trải qua bàn tay của nhiều người. Càng nhiều người tiếp xúc với thức ăn, cơ hội nó chứa vi khuẩn càng gia tăng. Hãy tự mua những trái cây tươi và tự tay cắt chúng ra.

