Vụ mất tích bí ẩn của "ông hoàng điên rồ" nhất Ai Cập

Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah là ông hoàng trị vì Ai Cập và một phần Bắc Phi, Fatamid Caliph từ năm 996 - 1021. Nhà lãnh đạo Ai Cập này còn được được biết đến với tên gọi "Caliph điên rồ" hay "Nero của đạo Hồi".Ông hoàng Ai Cập này được cho là một người lập dị, độc đoán và tàn ác. Nguyên do là vì ông có những hành động đàn áp, tiêu diệt tín đồ Công giáo, người Do Thái. Đặc biệt, trong thời gian trị vì, ông hoàng Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah bị nhiều người dân chỉ trích khi cho phá hủy nhà thờ năm 1009 nhằm dẹp bỏ hết các di sản Công giáo. Vị vua này còn ra lệnh giết tất cả các con chó bởi tiếng sủa của chúng làm ông khó chịu. Tuy nhiên, trong thời kỳ dân chúng lâm vào hoàn cảnh khốn khó, ông hoàng Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah đã cho phân phát lương thực, bình ổn giá cả các mặt hàng. Đến tháng 2/1021, Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah (khi ấy 36 tuổi) đi dạo chơi tại những ngọn đồi bên ngoài thủ đô Cairo. Điều khó tin là ông hoàng Ai Cập này một đi không trở lại. Người ta chỉ tìm thấy quần áo có vết máu và con lừa của nhà vua Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah. Không có bất cứ dấu vết nào của nhà vua Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah được tìm thấy. Do vậy, số phận của ông hoàng này trở thành một bí ẩn lớn. Không ai hay biết ông bị giết hại hay đã gặp phải điều gì. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah là ông hoàng trị vì Ai Cập và một phần Bắc Phi, Fatamid Caliph từ năm 996 - 1021. Nhà lãnh đạo Ai Cập này còn được được biết đến với tên gọi "Caliph điên rồ" hay "Nero của đạo Hồi". Ông hoàng Ai Cập này được cho là một người lập dị, độc đoán và tàn ác. Nguyên do là vì ông có những hành động đàn áp, tiêu diệt tín đồ Công giáo, người Do Thái. Đặc biệt, trong thời gian trị vì, ông hoàng Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah bị nhiều người dân chỉ trích khi cho phá hủy nhà thờ năm 1009 nhằm dẹp bỏ hết các di sản Công giáo. Vị vua này còn ra lệnh giết tất cả các con chó bởi tiếng sủa của chúng làm ông khó chịu. Tuy nhiên, trong thời kỳ dân chúng lâm vào hoàn cảnh khốn khó, ông hoàng Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah đã cho phân phát lương thực, bình ổn giá cả các mặt hàng. Đến tháng 2/1021, Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah (khi ấy 36 tuổi) đi dạo chơi tại những ngọn đồi bên ngoài thủ đô Cairo. Điều khó tin là ông hoàng Ai Cập này một đi không trở lại. Người ta chỉ tìm thấy quần áo có vết máu và con lừa của nhà vua Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah. Không có bất cứ dấu vết nào của nhà vua Caliph Al-Hakim bi-Amr Allah được tìm thấy. Do vậy, số phận của ông hoàng này trở thành một bí ẩn lớn. Không ai hay biết ông bị giết hại hay đã gặp phải điều gì. Mời quý độc giả xem video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)