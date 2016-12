Top sự thật giờ mới biết về Giáng sinh

Cây Giáng sinh cũng được gọi là Yule. Trong dịp Giáng sinh, người ta thường chọn cây thông, linh sam hay vân sam để trang trí. Ông già Noel có 2 địa chỉ là Endinburgh và Bắc Cực. Trẻ em trên thế giới thường gửi thư cho ông già Noel tới địa chỉ "Toyland" hay "Snowland" sẽ được chuyển đến Endinburgh. Trong khi đó, những lá thư gửi cho ông già Noel tại Bắc Cực sẽ được chuyển đến đúng nơi ghi trên thư.

Vào dịp Giáng sinh, ông già Noel sẽ cưỡi cỗ xe do 9 con tuần lộc kéo đi khắp nơi phát quà cho trẻ em. Trong đó, 8 con tuần lộc ra đời từ bài thơ “The Night Before Christmas” của Clement C. Moore năm 1823. Con tuần lộc thứ 9 là tuần lộc mũi đỏ xuất hiện trong những bài thơ Giáng sinh của Robert L. May. Mỗi năm có hơn 3 tỷ tấm thiệp Giáng sinh được gửi từ Mỹ. Số lượng món quà trong bài hát"Twelve Days of Christmas" (12 ngày chào đón Giáng sinh) lên đến 364 hộp quà.

3 màu sắc chủ yếu của dịp Giáng sinh là màu xanh lá cây, đỏ và vàng. Trong đó, màu xanh lá cây là biểu tượng của sự sống và tái sinh. Màu đỏ tượng trưng cho máu của Chúa Jesus. Màu vàng tượng trưng cho ánh sáng, sự giàu có. Tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên được người vẽ tranh minh họa John Callcott Horsley (1817-1903) phát minh ra vào năm 1843. Cây Giáng sinh đầu tiên được trang trí bằng một số thực phẩm như táo hay các loại hạt.

Chiếc tất Giáng sinh lớn nhất thế giới có kích thước chiều dài lên tới 32,5m, rộng 14,97m.

1.207 người đã tham gia vào một trò chơi Giáng sinh trong một sự kiện do công ty Boots UK Limited tổ chức tại trụ sở chính ở Nottingham, Anh ngày 18/12/2008.

